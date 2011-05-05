  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

جامعه فرهنگی زنجان 410 شهید دانش آموز تقدیم کشور کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: استان زنجان با 410 دانش آموز شهید افتخار بزرگی را در سازمان آموزش و پرورش از آن خود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره 4900 معلم شهید فرهنگی استان زنجان پیشرفتهای علمی در عرصه های ملی و بین المللی را مدیون شهدا و ایثارگران دانست و افزود: استان زنجان با این شهیدان فرهنگی افتخار بزگی را در جامعه دارد .

وی با  بیان اینکه ایران به 8 کشور در باشگاه هسته ای در سطح دنیا به ثبت رسیده و این افتخار بزرگ برای نظام است، ادامه داد: اگر مقاومت و پایداری ملت ایران در مقابل استکبار نبود محال بود کشور به دانش هسته ای دست پیدا کنند غرور و عزت را به کشور به ارمغان بیاورد .

مدیر کل آموزش و پرورش سهم نظام مقدس ایران در تولید علم و دانش را 11 درصد اعلام کرد و گفت : سهم جمعیتی ما در دنیا یک دوم است اما سهم ما در تولید علم و دانش دنیا 11 برابر است که این موفقیت به برکت و نقش امام خمینی (ره) که اتحاد را به ملت ایران عرضه کرده به وجود آمده است .

نظری تاکید کرد: فرهنگیان از همان روز شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و آغاز حرکت انقلاب توسط امام خمینی (ره) در کنار امام بودند و در همه صحنه های حضور فعال داشتند و با ایثار گری و شهادت خود نظام را مقتدر و سربلند کردند .

وی یاد آور شد: آموزش و پرورش با 49 نفر شهید ، 410 دانش آموز شهید ، 20 نفر همسر شهید، 425 نفر جانباز، فرهنگی، 93 آزاده فرهنگی و هزار و 850 نفر هم از فرهنگیان در دوران دفاع مقدس در جبه حضور داشتند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: رسالت و ماموریت ما در حال حاضر این است که یاد شهدا و راه و آرمان شهدا را زنده نگهداریم و در راستای ترویج فرهنگ شهدات کارهای و راهکارهای کارشناسی شده را در دستور کار داشته باشیم .

نظری در ادامه اعزام شش هزار نفر از دانش آموزان به مناطق جنگی ، برگزاری یاد اوره شهدای فرهنگی که درحال حاضر برای دومین بار برگزار می شود را از عملکردهای این سازمان برشمرد و افزود : اعزام دانش آموزان در سال تحصیلی آینده ظرفیت اعزام به دو برابر خواهد رسید .

وی در پایان از حرکت دسته عزاداری فرهنگیان زنجان به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روز شنبه 17 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: معلمان با مشارکت خود در این دسته عزاداری سیره ائمه را تداعی کنند.

کد مطلب 1305625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها