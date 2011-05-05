سیمای شهرها باعث آرامش شهروندان شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در شهرستان دهلران با تأکید بر آسیب شناسی و عیب یابی مشکلات شهر از ابعاد مختلف، گفت: باید با اولویت بندی و تعیین ضوابط، سیما و منظر شهرها را بگونه ای طراحی کنیم که نشاط، سلامت روحی و روانی و تعلق خاطر شهروندان را تأمین کند.
وی افزود: شهرها بارزترین جلوه های تمدن در طول تاریخ و همواره بازتابی از مبانی فکری بوده اند.
احمد کرمی تأکید کرد: طراحان و متخصصین باید ساز و کارهایی تهیه کنند که با الگوسازی زمینه ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری فراهم شود و با تصویب ضوابط و پشتیبانی لازم، پایداری و ضمانت اجرایی آنها را تأمین کنند.
کرمی خبر داد: کمیته ای متشکل از کارشناسان متخصص ادارات جهت حفظ ضوابط و پایداری طرحهایی که جهت شکل گیری معابر، میادین، پارکها، نمای ساختمانها، رنگ و تیپ معماریها متناسب با اصول اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و ویژگیهای جغرافیایی و عوامل مؤثر بر شکل گیری شهرها تشکیل می شود.
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