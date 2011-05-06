به گزارش خبرنگار مهر ، "کسری مهمانپرست" ضمن تشکر از همکاری پلیس مالزی تاکید کرد هرگونه پیشرفت در زمینه های کاری مخصوصا موضوعات مربوط به قاچاق مواد مخدر منوط به همکاریهای دو جانبه و نیز حضور موثر دو کشور در مجامع بین المللی مبارزه با این پدیده شوم می باشد.

کنسول ایران با ابراز تاسف از انتشار برخی اخبار خلاف و به دور از واقع در رسانه های مالزی در خصوص دستگیری تعداد اندکی از ایرانیان به اتهام قاچاق مواد مخدر و نیز بزرگ نمایی برخی از آنها در رسانه های مالزی ، گفت: متاسفانه برخی از مطبوعات مالزی با درج اخبار مبالغه آمیز باعث ناراحتی و تکدر خاطر جامعه ایرانیان فرهیخته ساکن مالزی که عمدتا از دانشگاهیان و تجار خوشنام می باشند، شده اند.

در این دیدار نور رشید بن ابراهیم رئیس مواد مخدر نیز با تاکید بر لزوم ارتباطات هر چه بیشتر میان پلیس دو کشور برای حل معضل مافیای مواد مخدر و همکاری نزدیک آنها در محافل بین المللی مبارزه با مواد مخدر قول داد موضوعات مطرح شده را شخصا پیگیری نماید.

در این دیدار که در محل دفتر آقای نور رشید برگزار شد در خصوص اجلاس آتی سازمان ملل متحد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران که در جولای سالجاری در تهران برگزارمی گردد، تبادل نظر شد.

