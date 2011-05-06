عرضه 228 هزار عنوان کتاب خارجی در نمایشگاه/ جزئیاتی از برخی تخلفات

علیرضا ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در قسمت فروش یارانه‌ای بخش خارجی نمایشگاه کتاب، به جز کتاب های مرجع یا هندبوک‌ها که ممکن است چاپ‌های قبلی آنها به نمایشگاه آمده باشد، حدود 28 هزار عنوان کتاب که از سال 2009 به بعد چاپ شده و در واقع ویراست اول هستند، توسط 700 ناشر بین المللی عرضه شده است.

وی افزود: در قسمت ریالی یا عرضه مستیقم بخش خارجی نمایشگاه هم حدود 200 هزار عنوان کتاب با تخفیف از 15 تا 50 درصد در قیمت عرضه می شود.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان در ادامه، میزان بازدید از بخش خارجی نمایشگاه را در دو روز نخست آن کم توصیف کرد و یکی از دلایل آن را ترجیح مردم به استفاده از تعطیلات سه روزه اخیر و احیاناً رفتن به مسافرت خواند.

ربانی همچنین بروز تخلفاتی در بخش ناشران خارجی را تائید کرد و گفت: عمده این تخلفات به مشکلات میان خود ناشران برمی‌گردد؛ برخی از ناشران که برای عرضه کتاب های یک ناشر دیگر از او نمایندگی گرفته اند، اعتراض دارند که ناشر یا ناشرانی دیگر در حال عرضه آن کتاب ها هستند.

وی ادامه داد: برخی کتاب ها هم مخصوص توزیع در کشورهای دیگر است و نه ایران و در واقع مجوز عرضه در نمایشگاه کتاب تهران را ندارند.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان تاکید کرد: موارد مربوط به هر دو دسته از این تخلفات اندک است و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم.

ربانی همچنین از حضور نیافتن ناشران کشور عربستان سعودی و حضور پُررنگ ناشران مصری در نمایشگاه امسال خبر داد.