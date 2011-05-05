حجت الاسلام غلامرضا ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از برگزاری سوگواره یاس نبوی در ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در قم خبر داد و گفت: این سوگواره در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در آستان مقدس امامزاده جعفر شهید‌(ع) و همچنین امامزاده سید معصوم قم برپا می‌شود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: درایام فاطمیه در 17 امامزاده استان برنامه‌های شاخص را خواهیم داشت که در بعضی از امامزادگان برنامه‌ها بصورت سراسری برگزار می‌شود.



وی در خصوص برنامه‌های ایام شهادت حضرت فاطمه‌(س)‏، اظهار داشت: برگزاری 180 مراسم در بقاع متبرکه‌‏، برگزاری چهار برنامه شاخص بصورت سراسری‌، نصب 60 بنر سوگواری یاس نبوی ، برپایی 10 نمایشگاه سوگواری‌، راه اندازی ایستگاه‌های مشاوره در خصوص وقف‌، حرکت چهار دسته عزاداری از چهار بقعه به سمت حرم حضرت معصومه‌(س) و توزیع پنج هزار بروشور کتابچه فدکیه ازجمله برنامه های ایام فاطمیه است.

