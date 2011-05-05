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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

همزمان با ایام فاطمیه(س)؛

سوگواری یاس نبوی در امامزادگان قم برگزار می‌شود

سوگواری یاس نبوی در امامزادگان قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر : مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری سوگواره یاس نبوی در ایام شهادت حضرت فاطمه‌(س) خبر داد.

حجت الاسلام غلامرضا ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از برگزاری سوگواره یاس نبوی در ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در قم خبر داد و گفت: این سوگواره در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در آستان مقدس امامزاده جعفر شهید‌(ع) و همچنین امامزاده سید معصوم قم برپا می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: درایام فاطمیه در 17 امامزاده استان برنامه‌های شاخص را خواهیم داشت که در بعضی از امامزادگان برنامه‌ها بصورت سراسری برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های ایام شهادت حضرت فاطمه‌(س)‏، اظهار داشت: برگزاری 180 مراسم در بقاع متبرکه‌‏، برگزاری چهار برنامه شاخص بصورت سراسری‌، نصب 60 بنر سوگواری یاس نبوی ، برپایی 10 نمایشگاه سوگواری‌، راه اندازی ایستگاه‌های مشاوره در خصوص وقف‌، حرکت چهار دسته عزاداری از چهار بقعه به سمت حرم حضرت معصومه‌(س) و توزیع پنج هزار بروشور کتابچه فدکیه ازجمله برنامه های ایام فاطمیه است.
 

کد مطلب 1305701

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