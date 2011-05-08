رتبه استاندارد ایران در سازمان بین المللی ذیربط ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری افزود: جایگاه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجامع بین المللی ذیربط قابل توجه است و امیدواریم که بتوانیم این جایگاه را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در 11 مجمع و اتحادیه عضویت دارد که این امر بر اهمیت جایگاه بین المللی این سازمان می افزاید.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در 149 کمیته فنی عضو اصلی و در 130 کمیته فنی عضو ناظر هستیم که این نیز بسیار مطلوب و قابل توجه است.

استاندارد ایران بین 170 کشور عضو، رتبه 31 را دارد

برزگری اضافه کرد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در بین 170 کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد، رتبه 31 را به خود اختصاص داده است و باید تلاش کنیم تا این جایگاه ارتقا داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا در نظر داریم طی برنامه پنجم توسعه رتبه 25 را در بین سایر کشورها به دست آوریم که لازم است تلاشها در این راستا افزایش یابد.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که در سال جهاد اقتصادی با کنترل تولید و بازار بتوانیم جهشی در جهت ارتقای کیفی داشته باشیم و این امر به بهترین نحو محقق شود.

وی یادآور شد: تحقق امر یادشده منجر به رشد اقتصادی می شود که این امر بر اهمیت مسئله می افزاید.