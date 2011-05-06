به گزارش خبرنگار مهر در قم، خداوند متعال در کتاب آسمانی اش در پاسخ به دشمنان اسلام به پیغمبر بشارت داد که خیرات و خوبی های زیادی به تو عطا خواهیم کرد و "کوثر" را فرستاد و فرمود: " ای محمد! ما کوثر را به تو دادیم . پس برای خدا نماز بخوان و قربانی کن. بدرستی که دشمن تو ابتر و بی‌فرزند خواهد شد نه تو".



هنگامی که وعده خدا جامه عمل پوشید که خدا به خدیجه نوزاد دختری عطا کرد، دلش از بشارت غرق شادمانی و سرور شد و از دختر دار شدن نه تنها غمگین نشد بلکه بدان وسیله دشمن مطمئن و آرام گشت و آثار نوید پرودگار جهان را مشاهده کرد.



حضرت زهرا در خانه حضرت محمد(ص) مردی که چهره‌ای گشاده رو، زبانش نرمترین زبان‌ها، رفتاری نیکو و خویی خوش، دارای صبر و مقاومت، ایثار و بردبار، جنگجو و شجاع ترین، شایسته ترین و رئوف ترین مخلوقات، کریم‌ترین افراد، با حیا و شکیبا، امین و صادق تربیت یافت.



همچنین مادر این بانو زنی از ثروتمندترین اعراب بود به نام خدیجه(س) که در یکی از خانواده‌های اصیل و شریف قریش به دنیا آمد و تربیت یافته بود افراد خانواده‌اش همه دانشمند و فداکار و روحانی و حمایت کننده از خانه کعبه بودند و جزو اولین افرادی بود که در کنار همسرش اسلام را پذیرفت.



این بانی بزرگوار تربیت یافته مکتب ناب محمدی بود و از حیث جمال ظاهری و کمالات معنوی و اخلاقی از پدر و مادرشریفش ارث می برد. به عالی ترین کمالات انسانی آراسته بود.

پیغمبر (ص)در باره این بانو فرمود: فاطمه(س) از بهترین زنان بهشت است.



و در جای دیگری پیغمبر (ص) به فاطمه فرمود: خدا بواسطه غضب تو غضب می کند و بواسطه خشنودی تو خشنود می گردد.

همچنین از امام محمدباقر(ع) پرسیدند: چرا فاطمه(س) به نام زهرا نامیده شد؟ فرمود: زیرا خدا او را از نور عظمت خودش آفرید بواسطه نور آن حضرت آسمان و زمین روشن شد. به حدی که ملائکه تحت تاثیر آن نور قرار گرفتند و برای خدا به سجده افتادند،گفتند : خدایا این نور چیست؟



فرمود: شعله ای است که از نور عضمت خودم آفریدم و در آسمان ها ساکنش نمودم. او را از صلب بهترین پیمبران خارج خواهم ساخت و از این نور ائمه و پیشوایان دین را خارج می کنم تا مردم را به سوی حق هدایت کنند. آنان جانشینان پیغمبر من خواهند بود.



پیغمبر اکرم باز در حالی که دست فاطمه(س) را در دست داشت فرمود: هرکس این را بشناسد که می شناسد و هرکس نمی شناسد این فاطمه دختر محمد و پاره تن من و قلب و روح من است. هرکس او را اذیت کند مرا اذیت نموده و هرکس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است.



رسول خدا(ص) در خصوص جایگاه دخترش می‌فرمود: فاطمه دخترم بهترین زن عالم است. پارن تن من و نور چشم من و میوه دل من و روح و روان من است .حوریه ای به صورت انسان. آنگاه که در محراب عبادت بایستد. نورش برای فرشتگان آسمان درخشندگی می‌کند و خدا به ملائکه خطاب می‌کند بنده مرا ببینید چطور در مقابل من به نماز ایستاده و اعضای بدنش از خوف می‌لرزد و غرق عبادت است! ای ملائکه گواه باشید که پیروان فاطمه‌(س) را از عذاب دوزخ در امان قرار دادم.



برای این بانوی ارجمند القاب فراوانی وجود دارد که حضرت امام صادق(ع) می‌فرمایند: برای حضرت زهرا در پیشگاه خداوندی 9 نام هست: فاطمه، صدیقه، مبارکه، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهرا.



راضیه مرضیه زمانی که به سن بلوغ رسید، شخصیت و عظمت پیامبراکرم روز بر روز در انظار مردم بالا می‌رفت و قدرت و شوکت او زیادتر می شد به همین علت دختر عزیزش زهرا(س) همواره مورد توجه بزرگان قریش و رجال با شخصیت و ثروتمند قرار داشت و گاه و بیگاه از او خواستگاری می‌کردند.



اما رسول خدا فاطمه را برای علی(ع) نگاهداشته بود و دوست می‌داشت از جانب او پیشنهاد بشود پیغمبر از جانب خدا مأمور بود که نور را با نور کابین ببندد. زیرا علی بن ابی طالب‌(ع) در خانه پیغمبر اکرم بزرگ شده و فاطمه‌(س) را به خوبی می‌شناخت و با روحیات و اخلاق او کاملا آشنا بود.



مقام ممتاز فاطمه با تعاریفی از سوی پدرش و نگرشی به زندگی‌اش بسیارروشن می‌شود و می‌توان او را به عنوان تنها همسر لایق حضرت علی معرفی نمود. او بود که توانست در بیت علی و بر طبق میل او زندگی کند و در اطاعت خدا و انجام مسئولیتی که بر عهده اش نهاده بود موید و مشوق باشد.



زهرا(س) با رفتار اسلامی و اجتماعی خود توانست لیاقت خود را برای فرزندی پیغمبراکرم(ص) و همسری امیرالمومنین (ع) با ثبات رساند و به همین جهت از جانب پیامبر به عنوان بزرگترین و شایسته ترین زنان جهان معرفی شد. فاطمه بانوی نمونه اسلام است و بانوان اسلام باید از آن حضرت درس زندگی بگیرند.

علی و زهرا هر دو تربیت شده پیغمبر(ص) و خدیجه و در یک خانه بزرگ شده بودند علی می دانست دختری مانند فاطمه هرگز پیدا نخواهد شد که به جمیع کمالات و فضائل انسانیت آراسته باشد. و از صمیم قلب او را دوست می داشت و می دانست چنین موقعیت های مناسبی همیشه فراهم نمی شود. اما اوضاع بحرانی اسلام و گرفتاری ها و فقر اقتصادی مسلمین، چنان علی(ع) را مشغول ساخته بود که به خواسته های درونی خویش توجه نداشت و در همه فکری بود جز ازدواج و تشکیل خانواده.



سرانجام دخت نبی خدا با امام اول شیعیان با مهریه و جهیزیه اندک و ناچیز ازدواج کرد و خانواده انها جز بهترین و نمونه ترین خانواده ها در طول قرن ها به ثبت رسید.



از آنجایی که مهریه های سنگین بنیان اقتصادی داماد را در آغاز ندگی نوین متزلزل و سست می کند به محبت و صفای زن و شوهر لطمه می زند و جوانان را به ازدواج بی رغبت می کند. امام صادق(ع)در این زمینه ی فرمود: بدی زن در این است که مهریه اش سنگین باشد.



این بانوی الگوی بارز همسر داری است بر اساس درخواست این دو زوج، پیامبر (ص) در تقسیم امور خانه، کارهای داخل خانه را بر عهده دخترش زهرا نهاد و علی را مأمور کارهای بیرون از خانه کرد زیرا این بهترین تقسیمی است که می تواند باعث سلامت و نشاط جسم و روح و روان خانواده باشد.



امام حسن(ع) در خصوص ایمان و عبادت فاطمه (س) می فرماید: مادرم زهرا را در شب جمعه دیدم که تا صبح مشغول عبادت پروردگار جهان بود. دائما در حال رکوع و سجود بود تا سفیده صبح نمایان گشت. شنیدم که مومنین را یک یک نام می برد و دعا می کرد اما برای خودش دعا نکرد.



عرض کردم: مادرجان! چرا برای خودت دعا نمی کنی ؟ فرمود : اول همسایه بعد خویشتن. الجار ثم الدار.



باز در جای دیگری پیشوای دوم شیعیان در خصوص این بانو می فرماید: فاطمه زهرا عابدترین مردم بود . در عبادت حق تعالی آنقدر برپا ایستاد تا پاهای مبارکش ورم نمود.



حضرت فاطمه با تمام خصوصیات اخلاقی و فرهنگی، عصمت، حیا ، حجاب و عفاف، علم و دانش و ایمان و عبادت خود توانست بهترین مادر و الگوی تمام مادران اسلام فرزندانی را تربیت کند و تحویل جامعه داد که لحظه لحظه های زندگی آنها الگویی برای زنان و مردان تمام دوران است.



سرانجام گل یاس به دست فتنه های دشمنان زمانش در سال یازدهم هجری دیده از جهان بست و دعوت حق را لبیک گفت.