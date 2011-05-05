وقوع 28 سانحه طبیعی و غیرطبیعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یحیی زینالپور بعد از پنجشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی هلال احمر افزود: از اوایل سالجاری تاکنون 28 مورد سانحه و حادثه، شامل یک مورد زلزله، دو مورد سیل، 15 مورد آتش سوزی و 10 مورد غرق شدگی، سقوط از ارتفاعات و آب گرفتگی منازل رخ داده که بر اثر آن 130 نفر آسیب دیده است.

وی ارائه آموزش های اولیه امداد و نجات را از نیازهای ضروری جامعه برای در پیشگیری از آسیبهای بعدی عنوان کرد و اظهار داشت: امسال آموزشهای اولیه امداد و نجات را با هدف جلوگیری از بروز آسیب های بیشتر در مواقع ضروری در دستور کار داریم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی بیان داشت: مردم به عنوان نخستین امداد رسانان حوادث، باید اطلاعات اصولی در خصوص کمک رسانی صحیح به آسیب دیدگان را آموزش ببینند که این امر کاهش آسیبها و بروز مشکلات بعدی را به دنبال دارد.

زینالپور همچنین از اجرای طرح تشکیل تیمهای امداد و نجات موتوری در شهرهای ارومیه، مهاباد، خوی و ماکو خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح به منظور حضور به موقع امدادگران در صحنه حوادث و ارایه بهتر کمکهای امداد و نجات اولیه بوده که از اول خرداد ماه سال جاری به اجرا در خواهد آمد.

وی در خصوص اهم برنامه های اجرایی در هفته هلال احمر که 18 لغایت 24 اردیبهشت ماه جاری نیز گفت: نواخته شدن زنگ امداد و نجات در مدارس، برپایی نمایشگاه تخصصی جمعیت هلال احمر، اجرای مانور بزرگ تخلیه اضطراری دولتی، برگزاری همایش غنچه های هلال، همایش پیاده روی خانوادگی و نخستین یادواره تجلیل از خانواده های 28 شهید امداد و جبهه استان، از جمله این برنامه ها است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از انعقاد تفاهمنامه ای با آموزش و پرورش استان در خصوص تدریس دوره های آموزشی امداد و نجات برای دانش آموزان به عنوان واحد درسی خبر داد.