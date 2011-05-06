به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست تخصصی سرای روزنامه نگاران ایران در نمایشگاه کتاب تهران عصر روز گذشته (پنجشنبه 15 اردیبهشت) با عنوان "تبلیغات کتاب در مطبوعات ایران" با حضور علیرضا کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و پرویز درگی مدیرعامل شرکت توسعه مهندسی بازار گستران آتی و از فعالان عرصه تبلیغات کتاب در محل غرفه سرای روزنامه نگاران ایران در شبستان برگزار شد.

درگی: شیوه‌های قدیمی تبلیغ کتاب دیگر جواب نمی‌دهد

در ابتدای این نشست پرویز درگی با اشاره به سنتی بودن تبلیغات کتاب نزد بسیاری از ناشران کشور گفت: بعضی از ناشران به دلیل ضعفی که در تبلیغ کتاب هایشان دارند، فکر می کنند تنها راه کسب و کار، مبارزه قیمتی است و زمانی هم که این اتفاق می‌افتد، معنایش این است که ناشر اساساً با علم تبلیغات آشنایی ندارد و به مسئله یابی هم نمی پردازد.

وی همچنین مخالفت خود را با اتکای کامل ناشران به دولت در زمینه تبلیغ کتاب اعلام کرد و افزود: البته که دولت باید بسترسازی کند، اما مسئله این است که خود ناشران برای بازاریابی و تبلیغات کتاب هایشان چقدر هزینه می کنند؟ چه میزان مخاطبان هدف خود را می شناسند؟ واقعیت این است که شیوه های سنتی و قدیمی کسب و کار عوض شده است.

این فعال عرصه بازاریابی کتاب در ادامه با ذکر 6 ابزار اساسی برای شناساندن محصولات مختلف به مخاطبان گفت: استفاده از ظرفیت رسانه ها، فروش حضوری، چاشنی های فروش، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و بازاریابی حسی ابزارهای مهم در حوزه ترویج محسوب می شوند.

درگی همچنین پیشنهاد کرد: دولت بخشی از هزینه های تبلیغ کتاب در مطبوعات را به صورت یارانه به آنها پرداخت کند، ناشران به شیوه های تهاتری و کارهای مشارکتی در زمینه و تبلیغ کتاب روی بیاورند و در نهایت بپذیرند، همانطور که برای موارد دیگر هزینه می کنند، برای تبلیغ کتاب هایشان هم هزینه کنند.

آمادگی وزارت ارشاد برای کمک به ناشران در تبلیغ کتاب‌هایشان

در این نشست همچنین علیرضا کریمی مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با اشاره به گسترده بودن فضای رسانه‌ای و تسری تعریف آن به پیامک ها و پشت جلد کتاب ها گفت: ما برای تبلیغ کتاب در کشور نیازمند بازتعریف پایگاه های عرضه کتاب هستیم؛ در حال حاضر غیر از ناشران چه پایگاه های دیگری برای تبلیغ کتاب در کشور وجود دارد و از آنها استفاده می‌شود؟

وی افزود: وقتی خود ناشران می پذیرند در تبلیغ کتاب‌هایشان مشکل دارند، باید سراغ مشاوران تبلیغات بروند و دنبال جاذبه‌های بیشتر باشند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد همچنین آمادگی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارتخانه مذکور را برای کمک به ناشران کشور در زمینه تبلیغ کتاب اعلام کرد.

کریمی در ادامه با اشاره به شرایط نابرابر تبلیغ کتاب در مطبوعات که به قیمت پائین آن در قیاس با کالاهای گرانقیمت برمی گردد، گفت: بسیاری از روزنامه ها حاضر نیستند برای یک کتاب که شاید قیمتش 10 هزار تومان هم نباشد، تبلیغ 10 هزار تومانی بکنند و ترجیح می دهند فضای مربوطه را در روزنامه صرف تبلیغ یک تلویزیون پلاسما بکنند.

قدیانی: تبلیغ سینه به سینه بهترین نوع تبلیغ برای کتاب است

در میزگرد "تبلیغات کتاب در مطبوعات ایران" نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر لزوم تجربه اندوزی ناشران در تبلیغ و معرفی کتاب هایشان گفت: ما به تجربه دریافته ایم که تبلیغ تلویزیونی کتاب موثر و نتیجه بخش است.

وی با بیان اینکه "عمده ناشران آموزشی و نیز کودک و نوجوان حرفه ای عمل می کنند" افزود: مشکل تبلیغ و فروش کتاب به 10 تا 15 درصد ناشرانی برمی گردد که عمدتاً هم کتاب های رمان و شعر منتشر می کنند. واقعاً آنها توان پرداخت هزینه های تبلیغ کتاب هایشان را ندارند.

قدیانی در پایان گفت: بهترین نوع تبلیغات؛ تبلیغات سینه به سینه است. ناشران حرفه ای ما هدیه کتاب را به قبول دارند و به آن عمل می کنند ولی واقعاً چه تعداد ناشران ما توان این کار را دارند؟