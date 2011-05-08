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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۹

مشکل تردد شهرهای ایذه و شهرکرد با ساخت پل ارمند حل می شود

مشکل تردد شهرهای ایذه و شهرکرد با ساخت پل ارمند حل می شود

اراک – خبرگزاری مهر: مدیر فروش شرکت ماشین سازی اراک از ساخت پلی به طول 400 متر بروی روخانه ارمند توسط شرکت ماشین سازی اراک به منظور حل مشکل ارتباطی شهرهای ایذه و شهرکرد خبر داد.

دلاور نصراله زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: در پی زیر آب رفتن بخشی از جاده ایذه – شهرکرد به دنبال آبگیری سد کارون چهار ارتباط این دو شهر قطع و تلاش در جهت ساخت جاده جایگزین به منظور برقراری مجدد ارتباط این شهرها در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

وی با اشاره به عبور جاده جایگزین برای ارتباط  دو شهرایذه و شهرکرد ازناحیه کوهستانی و پرپیچ و خم اظهارداشت: احداث پلی به طول 400 متر یکی از ضروریات انکار ناپذیر این جاده بود که با توجه به توانمندی شرکت ماشین سازی اراک کار ساخت این پل بر عهده این شرکت گذاشته شده است این در  حالیست که تا کنون چنین پلی در کشور طراحی و ساخته نشده است.

وی با بیان یان که شبکه راههای ارتباطی و پلها یکی از عناصر بسیار مهم در رشد اقتصادی و فرآیند پیرامونی هر کشور می باشند گفت: شرکت ماشین سازی اراک حدود سه دهه پیش با درک این واقعیت طراحی، تولید و نصب انواع پلهای فلزی را در دستور کار خود قرار داده است.

مهندس نصراله زاده در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیک شهری اراک اظهارداشت: شهر اراک یکی از بزرگترین و مهمتری قطب های صنعتی کشور با در اختیار داشتن مجموعه عظیم کارخانجات صنعتی متاسفانه از وضعیت مناسبی در بخش ترافیک شهری برخوردار نیست.

وی افزود: شرکت ماشین سازی اراک با توجه به تجربه، مهارت و توان مهندسی کامل خود می تواند مسئولین شهری شهر اراک را در جهت طراحی، تولید، ساخت، نصب و راه اندازی پلهای مورد نیاز جهت رفع مشکلات ترافیکی و اجرای طرح جامع شهر اراک و سایر شهرهای کشور یاری رساند.

کد مطلب 1305758

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