مسن ترین معلم شهریار تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده عصر امروز با دعوت از احمد مصلحی، مسن ترین معلم شهرستان در مراسم تقدیر از معلمین نمونه، از وی تقدیر و تجلیل کرد.

در این هنگام، تمام معلمین نمونه حاضر در مراسم به پاس احترام به مقام شامخ معلم و مسن ترین آنها در شهریار، دقایقی را بپا ایستادند.

فرماندار شهریار در این همایش گفت : فرهنگیان و معلمان تلاشگران عرصه علم و دانش هستند؛ مکتب معلم ، انسان سازی و نقش او در جامعه انسانی ارزنده است، زیرا با تعلیم و تربیت آینده سازان، بسترها را برای آبادانیها فراهم می کند.

ربیع زاده ادامه داد: تعلیم و تربیت در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پرورش توأم با معنویت می تواند انسان را به کمال برساند.

وی دانش آموزان را به ادامه دادن راه معلمان بزرگ اسلام دعوت کرد و افزود: هیچ کاری در دنیا پربرکت تر از معلمی نیست.

در این مراسم از 650 معلم نمونه با حضور دانش آموزان، معلمان و مسئولان شهرستان شهریار تجلیل شد.