به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه شانزدهم اردیبهشتماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با دوم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با ششم می سال 2011 میلادی.
- بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان امروز در شهر گیونگجوی کرهجنوبی به پایان میرسد که طی آن نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان جهانی خود می روند.
- تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان که در آکادمی بینالمللی اشلاگر اتریش به سر میبرد، امروز به منظور شرکت در رقابتهای قهرمانی مردان جهان از این کشور راهی هلند میشود.
- هفته دوازدهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش بانوان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس
* هیئت هرمزگان - چیلان سازه سنه کردستان
* شهرداری کرمان - هیئت هندبال فارس
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