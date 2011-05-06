به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه شانزدهم اردیبهشت‌‍ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با دوم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با ششم می سال 2011 میلادی.

- بیستمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان امروز در شهر گیونگجوی کره‌جنوبی به پایان می‌رسد که طی آن نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان جهانی خود می روند.

- تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان که در آکادمی بین‎المللی اشلاگر اتریش به سر می‌برد، امروز به منظور شرکت در رقابت‎های قهرمانی مردان جهان از این کشور راهی هلند می‌‍شود.

- هفته دوازدهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس

* هیئت هرمزگان - چیلان سازه سنه کردستان

* شهرداری کرمان - هیئت هندبال فارس