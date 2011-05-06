به گزارش خبرگزاری مهر از زاهدان، محمد تقی اوکاتی در کمیته سلامت استان اظهار داشت: با شروع فصل گرما نگرانی در زمینه شیوع بیماری روده ای التور وجود دارد که باید همگان برای پیشگیری از آن تلاش کنند .

وی گفت: افزایش یک مورد از شاخصهای منفی بهداشتی می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیستان و بلوچستان جدای از مسائل بهداشتی داشته باشد که چنین شرایطی وظیفه مسئولان را برای جلوگیری از نفوذ و گسترش بیماریها دوچندان می کند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان همواره در زمینه بیماریهای واگیرداری که از کشورهای همسایه به داخل استان نفوذ می کند، متحمل مشکلات فراوانی شده و تاکنون انرژی و هزینه های زیادی از سامانه بهداشت و درمان منطقه گرفته شده است .

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: با شروع فصل گرما باید مردم استان به ویژه مرزنشینان در مراودات مرزی نهایت دقت را داشته باشند که به صورت ناخود آگاه عامل انتقال بیماری به درون خاک کشور نشوند.

وی گفت: خوشبختانه بیماریهای عفونت روده ای با تلاش مسئولان بهداشتی سیستان و بلوچستان تحت کنترل قرار گرفته و اگر هم بعضا شماری از آنها در استان مشاهده شود از آن سوی مرزها نشات می گیرد .

وی افزود: با توجه به احتمال شیوع بیماری التور، نهادهای آموزشی باید با استفاده از توان رسانه های ارتباط جمعی و سایر بخش های اطلاع رسانی، در زمینه معرفی این بیماری و راههای پیشگیری از آن آموزش های لازم را به مردم ارایه دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: شاخص پراکندگی سیستان و بلوچستان 11 نفر در هر کیلومتر مربع بوده که این شرایط خدمات رسانی بهداشتی را در وضعیت ویژه‌ ای قرار داده است.

سید محمد مهدی طباطبایی گفت: شرایط پراکندگی استان، توسعه شاخص‌های بهداشتی را سخت کرده ولی با وجود تمامی مشکلات وضعیت بهداشتی سیستان و بلوچستان در وضع مطلوبی قراردارد.

وی با اشاره به شرایط فراهم شده شیوع بیماری التور در استان افزود: سال 1378 در سیستان و بلوچستان با 682 بیمار مبتلا به التور روبه ‌رو بودیم که این تعداد طی سال‌ های اخیر به کمتر از 10 مورد رسیده است .

وی بیان داشت: برای پیشگیری از این بیماری باید کیفیت آب ‌های شرب شبکه ‌های شهری و روستایی را افزایش داد .

وی گفت: در مناطقی که زیر پوشش شبکه آب شرب نیستند باید با تانکرهایی که زیر نظر آبفای استان هستند به صورت بهداشتی آبرسانی صورت گیرد .