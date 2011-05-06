به گزارش خبرگزاری مهر، "باغ کتاب تهران" پروژه‌ای است که اردیبهشت سال 87 به ‌دست شهردار تهران افتتاح شد و اکنون توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس‌آباد و در نزدیکی کتابخانه ملی ایران آخرین مراحل ساخت را پشت سر می‌گذارد و قرار است این پروژه تا پایان سال آماده بهره‌برداری شود.

نشست بررسی طرح "باغ کتاب تهران" جمعه 16 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 16:15 با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سابق کتابخانه ملی ایران و اکبر تشکری‌نیا مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در سرای اصلی اهل قلم واقع در طبقه‌ دوم شبستان برگزار می‌شود.

بیست‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 24 اردیبهشت در محل مصلی تهران برپاست.