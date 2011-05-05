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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

لاریجانی در بدو ورود به شیراز؛

برپایی مراسم بزرگداشت شهدا برای نسل جوان جنبه بیداری دارد

برپایی مراسم بزرگداشت شهدا برای نسل جوان جنبه بیداری دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام سپاه پاسداران در برگزاری بزرگداشت شهدا را کاری پسندیده خواند و گفت: ‌این بزرگداشتها جنبه بیداری برای نسل امروز دارد که خود را برای صحنه‌های مجاهدت پیش رو آماده کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسامی دقایقی پیش مورد استقبال مقامات استانی و نماینده ولی فقیه استان فارس در فرودگاه شهید دستغیب شیراز قرار گرفت.

وی که برای حضور در مراسم بزرگداشت سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس به شیراز سفر کرده است، در جمع خبرنگاران گفت: استان فارس از استانهایی بود که در دفاع مقدس پیشقدم بود و عناصر فعالی از سپاه پاسداران، ارتش و بسیج در دفاع مقدس شرکت داشت و انصافاً این استان در جنگ نقش کلیدی داشت.

وی گفت:‌استان فارس طی عملیات‌های مهم در دفاع مقدس نقش آفرین بود و کاری که سپاه پاسداران در استانهای مختلف برای بزرگداشت شهدا انجام می‌دهد کار بسیار پسندیده‌ای است.

رئیس مجلس گفت:‌این کار بیشتر برای نسل جوان است که بدانند در دفاع مقدس چه فکری و چه روحیه‌ای باعث شد که از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع شود مفید است.

لاریجانی افزود: در آن زمان یک رابطه معنوی بین توده مردم مخصوصاً نسل جوان و ولایت فقیه وجود داشت. زمانی که امام(ره) فرماندهی کل قوا را شخصاً بر عهده گرفتن شرایط جنگ کاملاً‌ عوض شد و مردم کاملاً این ارتباط را حفظ کردند و جوانان با روحیه دیگری به میدان‌ها آمدند و شرایط را عوض کردند.

وی گفت: این بزرگداشت‌ها بیشتر جنبه بیداری برای نسل امروز دارد که بدانند وارث چه میراث گرانقدری هستند و از تجریبات گذشته استفاده کنند و خودشان را برای صحنه‌های مجاهدت پیش رو آماده کنند و انشاءالله با سرافرازی همیشه همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، زیارت حرم مطهر احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ)، افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید شیخی، بازدید از منطقه شبیه سازی کربلای 5 در پادگان امام حسین(ع) شیراز و سخنرانی در کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس از برنامه‌های لاریجانی در سفر به شیراز است.

کد مطلب 1305783

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