برپایی مراسم بزرگداشت شهدا برای نسل جوان جنبه بیداری دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسامی دقایقی پیش مورد استقبال مقامات استانی و نماینده ولی فقیه استان فارس در فرودگاه شهید دستغیب شیراز قرار گرفت.

وی که برای حضور در مراسم بزرگداشت سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس به شیراز سفر کرده است، در جمع خبرنگاران گفت: استان فارس از استانهایی بود که در دفاع مقدس پیشقدم بود و عناصر فعالی از سپاه پاسداران، ارتش و بسیج در دفاع مقدس شرکت داشت و انصافاً این استان در جنگ نقش کلیدی داشت.

وی گفت:‌استان فارس طی عملیات‌های مهم در دفاع مقدس نقش آفرین بود و کاری که سپاه پاسداران در استانهای مختلف برای بزرگداشت شهدا انجام می‌دهد کار بسیار پسندیده‌ای است.

رئیس مجلس گفت:‌این کار بیشتر برای نسل جوان است که بدانند در دفاع مقدس چه فکری و چه روحیه‌ای باعث شد که از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع شود مفید است.

لاریجانی افزود: در آن زمان یک رابطه معنوی بین توده مردم مخصوصاً نسل جوان و ولایت فقیه وجود داشت. زمانی که امام(ره) فرماندهی کل قوا را شخصاً بر عهده گرفتن شرایط جنگ کاملاً‌ عوض شد و مردم کاملاً این ارتباط را حفظ کردند و جوانان با روحیه دیگری به میدان‌ها آمدند و شرایط را عوض کردند.

وی گفت: این بزرگداشت‌ها بیشتر جنبه بیداری برای نسل امروز دارد که بدانند وارث چه میراث گرانقدری هستند و از تجریبات گذشته استفاده کنند و خودشان را برای صحنه‌های مجاهدت پیش رو آماده کنند و انشاءالله با سرافرازی همیشه همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، زیارت حرم مطهر احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ)، افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید شیخی، بازدید از منطقه شبیه سازی کربلای 5 در پادگان امام حسین(ع) شیراز و سخنرانی در کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس از برنامه‌های لاریجانی در سفر به شیراز است.