محسن حلوایی در حاشیه رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی استان که روز پنجشنبه در قم برگزار میشود، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت رسمی در هیئت کشتی استان قم، تغییراتی در ساختار هیئت ایجاد کردیم و در جریان اجرای فعالیتها و امور مختلف، با همدلی و همکاری مجموعه هیئت به سوی توسعه کشتی قم حرکت کردهایم.
موفقیت در ورزش حاصل تلاش و کار گروهی است
وی ادامه داد: هر موفقیتی در ورزش امروز قطعا حاصل تلاش گروهی است و بر همین اساس برای هر کمیته و بخش هیئت یک مسئول مشخص در نظر گرفتیم تا تمام بخشها در کنار یکدیگر یک مجموعه واحد را تشکیل داده و در قالب هیئت کشتی استان قم، در راستای خدمت به تمام ورزشکاران پرتلاش و ساعی این رشته اقدام کند.
توجه به امر آموزش در راستای توسعه علمی ورزش
رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای رشد کشتی قم اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در هیئت به آن توجه میشود، موضوع آموزش است که در همین راستا دورههای مختلف آموزش تئوری و عملی و همچنین توجیهی مربیگری و داوری در استان قم برگزار شد.
افزایش تعداد فضاهای کشتی در قم
وی افزود: در بخشهای مختلف برای کاهش نقاط ضعف آسیبشناسی کردیم و یکی از اقداماتی که در همین راستا صورت گرفت، افزایش تعداد فضاهایی بود که امکان استفاده از امکانات کشتی را در اختیار جوانان و نوجوانان قرار میداد و دو سالن دیگر نیز به جمع سالنهای کشتی استان قم اضافه کردیم.
حلوایی خاطرنشان کرد: در مجموعه ورزشی جوادالائمه که در منطقه نیروگاه قم واقع شده است، در حال حاضر خانه کشتی با امکاناتی مطلوب در اختیار ورزشکاران این رشته ورزشی است و در منطقه آذر قم نیز سالن ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی مریم را در رشته کشتی فعال کردهایم.
وی با اشاره به اینکه سالن کشتی مرحوم سلطاننژاد مجموعه ورزشی تختی نیز همچنان در اختیار جامعه کشتی استان قم قرار دارد، ادامه داد: این سالن میزبانی مسابقات مهم، تمرینات تیمهای اعزامی استان به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی و اردوهای تیمهای کشتی آزاد و فرهنگی را بر عهده دارد.
حلوایی در گفتگو با مهر:
سرمایه گذاری بر ردههای سنی پایه عامل موفقیت کشتی قم است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: موفقیت کشتی قم حاصل تلاش و سرمایه گذاری بر روی رده های سنی پایه است و با تداوم همین روند در مسیر توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی در قم حرکت می کنیم.
محسن حلوایی در حاشیه رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی استان که روز پنجشنبه در قم برگزار میشود، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت رسمی در هیئت کشتی استان قم، تغییراتی در ساختار هیئت ایجاد کردیم و در جریان اجرای فعالیتها و امور مختلف، با همدلی و همکاری مجموعه هیئت به سوی توسعه کشتی قم حرکت کردهایم.
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