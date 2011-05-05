94 کشته و زخمی در ناآرامی های امروز / سرکرده القاعده در موصل به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه نیوز، منابع پلیس عراق اعلام کردند 94 نفر که اغلب آنها عوامل امنیتی هستند در حوادث امروز کشته و زخمی شدند.

شمار کشته های حمله به مرکز پلیس شهر حله دراستان بابل به 30 کشته و 51 مجروح رسید.در بغداد دو نظامی ارتش عراق در اثر حمله مسلحانه کشته شدند.درابوغریب بغداد نیز انفجار بمب یک پلیس عراقی را زخمی کرد.درمنطقه" الکراده" نیز یک غیرنظامی بر اثر بمب کارگذاشته شده کشته شد.درمنطقه "الحصوه" غرب بغداد نیز دراثر انفجار بمب یک غیرنظامی کشته شد.

دراستان صلاح الدین بر اثر حمله افراد مسلح به گشتی نیروهای امنیتی ویژه کردستان، دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

در شهر موصل دراستان نینوی سرکرده گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق وابسته به القاعده بازداشت شد.در منطقه "السبتیه" درهشت کیلومتری بعقوبه دراستان دیالی عراق پایگاه آمریکایی هدف سه گلوله خمپاره قرار گرفت.