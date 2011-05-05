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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

کارگران نمونه شهرداری باقر شهر تجلیل شدند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری باقر شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، در این مراسم که عصر پنجشنبه در محل شهرداری باقر شهر برگزار شد، امام جمعه باقر شهر گفت: عمران و آبادانی شهر، حاصل زحمت کارگران است و باید برنامه ای ایجاد  شود که ذهن مردم و فرهنگ در جامعه به سمت کار و کالای ایرانی سوق داده شود.

حجت الاسلام سید احمد موسوی یاد آور شد: کار و کارگر در اسلام مقدس و ارزشمند است وسبب توسعه و پیشرفت جامعه می شود.

در ادامه مراسم، رئیس شورای اسلامی باقر شهر اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی، به طور حتم جامعه کار و کارگری با تلاش و فعالیتهای جهادی خود، اقتصاد جامعه را بهبود خواهند داد.

همچنین در این مراسم، از اعضای شورای اسلامی باقر شهر به عنوان شورای نمونه و جمعی از کارگران نمونه شهرداری باقر شهر تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1305796

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