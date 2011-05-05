افشای جزئیات عملیات آمریکا درخانه بن لادن/ جوانترین زن اسامه سپر وی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از انتشار خبر حمله نیروهای آمریکایی به خانه امن "اسامه بن لادن" در حومه اسلام آباد جزئیات بیشتری از این عملیات افشا شده است.

در این عملیات که در نیمه شب دوشنبه انجام شده و 38 دقیقه به طول انجامیده یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه بن لادن در ابت آباد یورش برده و اقدام به گشتن اتاقها کرده اند.

بر این اساس زمانی که نیروهای آمریکایی در حال ترک خانه مذکور بوده اند، بن لادن در اثر برخورد گلوله به سر و سینه اش کشته شده بوده است. با خروج آمریکاییها از محل نیروهای امنیتی پاکستان که از انجام این عملیات بی خبر بوده اند، وارد خانه شده و با صحنه دلخراشی روبرو شده اند.

آنها اجساد سه مرد را که جزو افراد بن لادن بوده اند به همراه یکی از محافظان وی در حالی که غرق در خون بوده و از شدت گلوله ها متلاشی شده بودند، در خانه یافته اند. همچنین 23 نفر از جمله کودکان و زنان بن لادن در حالی که دستانشان توسط آمریکاییها بسته شده بود، در این محل یافت شده اند.

ارتش پاکستان این افراد را که اعضای سه خانواده بن لادن و دو نفر از یاران وی ساکن در این خانه هستند، به مکان امنی منتقل کرده است. اما یکی از زنان حاضر در خانه، در جریان عملیات شب دوشنبه آمریکاییها مجروح شده است.

این زن یمنی الاصل جوانترین همسر بن لادن است و در زمان یورش آمریکاییها به رهبر القاعده تلاش کرده با سپر کردن خود از شلیک آنان به سوی وی جلوگیری کند. با این حال آمریکاییها با شلیک به پای این زن، وی را از بن لادن جدا کرده اند.

گویا همسر 29 ساله بن لادن از زمان حمله به برجهای مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001 با وی زندگی می کرده است. این در حالی است که پیشتر شایع شده بود وی ضمن مخالفت با رهبر القاعده به کشور خود بازگشته است.

یمن زادگاه پدر بن لادن و محل زندگی اعضای قبیله وی است. زمانی که رهبر القاعده به دنبال ازدواج دیگری بوده واسطه ای را برای یافتن زنی جوان از بین اعضای قبیله به یمن فرستاده و به این ترتیب با این زن ازدواج کرده است.

جالب اینجا است که در زمان ازدواج این زن 18 سال بیشتر نداشته و ازدواج وی با بن لادن شگفتی پسرانش محمد و عثمان را به همراه داشته است. این زن مدت کوتاهی پیش از حملات 11 سپتامبر دختری را به نام صفیه به دنیا آورده است.

نظامیان آمریکایی پس از کشتن بن لادن، جسد وی را با بالگرد از این مکان خارج کردند. خبری که روز دوشنبه منتشر شده و شگفتی همگان را به دنبال داشت، پرتاب جسد رهبر القاعده در دریا بود. گویا سرنشینان بالگرد مذکور پیش از رسیدن به ناوآمریکایی اقدام به پرتاب جسد بن لادن به درون دریا کرده اند. این در حالی است که دلایل ارائه شده از سوی آمریکاییها برای انجام این عمل عجیب، به هیچ وجه قانع کننده نیست.

یکی از نکات مهم، درباره اخبار روز گذشته محل قرار گرفتن خانه بن لادن است. این ویلا در منطقه ییلاقی ابت آباد واقع شده که یکی از مناطق امن ارتش پاکستان به شمار می رود چرا که خانه شماری از مقامات بلند پایه ارتش در این منطقه قرار دارد. ابت آباد از جمله مناطق ییلاقی است که در دوران اشغال پاکستان توسط انگلیسیها ایجاد شده است.