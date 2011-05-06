به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم در مراسم افتتاح و کلنگ زنی 33 پروژه شهرداری قزوین که در فرهنگسرای جدید بانو حضرت زهرا (س) برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین در سایه وحدت، انسجام و همدلی خدمات قابل قبولی را به مردم ارائه می ‌کنند و در چنین فضایی همه تشویق و ترغیب می شوند بدنبال عمران و آبادانی شهر و استان در عرصه‌های مختلف باشند.

وی افزود: اجرای پروژه‌ها ممکن است تنگناها و سختی‌هایی را برای شهروندان ایجاد کند اما انتظار می ‌رود که مردم با صبوری و همراهی مدیران، بستر ارائه خدمات مناسب و ضروری را برای همگان فراهم کنند.

استاندار قزوین بر ضرورت برنامه ‌ریزی شهری در راستای تحقق چشم‌انداز بلند مدت تاکید و در این خصوص بیان کرد: باید از توسعه شهر به شکل منطقی و برمدار قانون حمایت کرد و با شناخت نیازها و اولویت‌ها در مسیر عمران و آبادی این شهر برای آینده آن سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی کرد.



عجم لزوم پایبندی پیمانکاران به تحقق وعده‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه‌های عمران شهری باید علاوه بر مکان یابی دقیق و درست پروژه‌ها به گونه‌ای فعالیت کرد تا توزیع پروژه‌ها در سطح شهر به شکل عادلانه و متوازن باشد و مشکلی برای عبور و مرور شهروندان و ترافیک شهری ایجاد نکند.

وی در پایان گفت: جهت گیری استان قزوین در امور شهری باید دستیابی به شهری شکوفا برمدار توسعه و پیشرفت و با رعایت معماری اسلامی باشد.

آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم در این مراسم اظهار داشت: در اجرای پروژه‌های شهری علاوه بر سرمایه‌ گذاری در حوزه امور عمرانی و شهری باید برای نیازها و دغدغه‌های فرهنگی و معنوی شهروندان نیز برنامه ‌ریزی وفعالیت کرد.

در ابتدای این جلسه مسعود نصرتی شهردار قزوین گزارشی از پروِژه های قابل افتتاح و همچنین طرح های آماده گلنگ‌ زنی در شهر قزوین ارائه کرد.