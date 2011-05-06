به گزارش خبرگزاری مهر در پاکدشت، تقدیر از کارگران شهرداری پاکدشت با حضور مسئولان شهرداری و شورای اسلامی و کارگران زحمتکش شهرداری پاکدشت در سالن آمفی تئاتر شهرداری برگزار شد.

شهردار پاکدشت در این مراسم، هفته کاروکارگر را به همه زحمتکشان عرصه کار و فعالیت خصوصا کارکنان شهرداری پاکدشت تبریک گفت.

سلیمانی گفت: با پیگیریهای مستمر شهرداری و مدیر کل امور شهری استانداری تهران، طرح طبقه بندی مشاغل برای 380 نفر از کارگران شهرداری پاکدشت اجرا شد تا گامی در جهت حمایت از این قشر برداشته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر پاکدشت نیز در این مراسم یادآور شد: با توجه به مشکلاتی که برای شورای اسلامی شهر پاکدشت به وجود آمد، هیئت رئیسه جدید با همت مضاعف و برگزاری جلسات مستمر و فشرده وظایف قانونی خود را دنبال می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام نامه های ارجاع شده به شورا و بحث بودجه و درخواست شهروندان به روز است و این مهم با تلاش بی وقفه نمایندگان مردم در شورا به بار نشسته است.