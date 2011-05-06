به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای از گروههای مختلف مردم استان خواست پس از اقامه نمازجمعه، در حمایت از مردم مظلوم بحرین در راهپیمایی فردا شرکت کنند.

در بخشی از این اطلاعیه ضمن محکوم کردن اقدام دد منشانه کشتار مردم مسلمان بحرین و سرکوب اعتراضات به حق مردم علیه استبداد از عموم مردم شهید پرور استان قزوین دعوت شده است در تجمع اعتراض آمیزی که فردا پس از اقامه نماز جمعه برگزار می شود شرکت کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مردم غیور استان ضمن حمایت و پشتیبانی مجدد از بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، خشم و انزجار خود را از کشتار و سرکوب شدید مردم بحرین اعلام و دخالت نظامی استکبارجهانی و لشکرکشی آشکار و گسترده عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین را محکوم می کنند.