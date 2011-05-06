به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری و بزرگداشت مقام معلم، یادواره چهار هزار و 900 شهید فرهنگی کشور از جمله استان البرز با محوریت شهید غلامعلی پیچک در سالن شهدای کانون بسیج سپاه کرج برگزار شد.

یادواره یادشده به همت ادارات کل آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سپاه امام حسن مجتبی ( ع ) استان البرز برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این یادواره گفت: این یادواره در راستای رسالت ذاتی و وظیفه ملی تکریم جایگاه شهدا و ارج نهادن به خانواده های معظم شاهد برگزار شده است.

جایگاه شامخ شهدای عرصه تعلیم و تربیت بسیار قابل توجه است

اکبر حلیمی عنوان کرد: جایگاه شامخ شهدای عرصه تعلیم و تربیت بسیار قابل توجه است ضمن اینکه تکریم از این شهدا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان از وظایف همه ما است.

این مسئول ادامه داد: ترویج اندیشه های نورانی شهدا و ارائه فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده از دیگر اهداف برگزاری این یادواره است.

وی اظهار داشت: باید جوانانی تربیت شوند که الگویی برای نسلهای آینده باشند و این امر باید مد نظر قرار گیرد.

حلیمی اضافه کرد: در عین حال لازم است وصیت نامه ها وزندگی نامه های شهدا در مراکز آموزشی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

آموزش و پرورش البرز برای جمع آوری این گنجینه ها تلاش می کند

وی افزود: به دلیل اهمیت این امر، آموزش و پرورش استان البرز تلاش می کند تا با جمع آوری این گنجینه ها آنها را به نحو مطلوب در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه استانهای تهران و البرز نیز در این یادواره گفت: انسانها برای ارائه استعدادهای خود باید پرورش یابند که این امر مهم با تلاش معلمان زحمتکش و دلسوز تحقق می یابد.

سرهنگ علی دانایی ادامه داد: معلم جایگاهی الهی دارد و همه چیز یک جامعه بشری از تعلیم و تربیت نشئت می گیرد ضمن اینکه کسانی که در این راه خدمت می کنند از جایگاه ویژه ای نزد خداوند برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: امسال یادواره شهدای فرهنگی با محوریت شهید غلامعلی پیچک برگزار شده است.

این مسئول اضافه کرد: شهید پیچک پس از تشکیل جهاد سازندگی به عنوان معلم به استان سیستان و بلوچستان رفت ضمن اینکه در سال 59 نیز به عنوان عضو سپاه پاسداران در مقام معلم برای نیروهای این نهاد در تهران علوم دینی تدریس می کرد.

دانایی افزود: این شهید در طول خدمت خود اقدامات اثرگذاری در مقابله با دشمنان این مرزو بوم اسلامی انجام داد و سرانجام در عملیات مطلع الفجر در سال 1360 به شهادت رسید.

طی این یادواره 29 نفر از خانواده های شهدای فرهنگی استان البرز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند.