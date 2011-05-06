طرح تحول اقتصادی کارآمدی دینی را به جهانیان نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احسان مقدم عصر پنجشنبه در دهمین سفر شهرستانی در جمع جوانان شهر شریف آباد قزوین گفت: امروزه دفاع از کارآمدی دین در اداره حکومت و جامعه، دادن شعارهای دهن پرکن نیست بلکه در عصری که کشورها پله‏های ترقی و پیشرفت را در حوزه های گوناگون با سرعت طی می کنند باید نظام دینی ایران که بر محوریت ولایت مطلقه فقیه بنا نهاده شده است، در عمل کارآمدی خود را اثبات کند.



مشاور استاندار در امور جوانان با بیان اینکه امروز احمدی نژاد در نگاه جهان به یک الگو در ساختارشکنی و شکستن انحصار و اوج اعتماد به نفس مشهود است، افزود: طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها که اقدام بی نظیری در نیم قرن اخیر کشور است، کارآمدی حکومت دینی با محوریت ولایت فقیه را به رخ دنیا کشانده و ریسک جراحی اقتصاد ایران اقدامی است که هیچ دولتی تاکنون به خاطر کاهش احتمالی مقبولیت نزد افکار عمومی شجاعت انجام آن را نداشته است.

وی بیان کرد: رئیس جمهور همیشه پیرو ولایت فقیه بوده و مسیر او را ادامه می دهد و این همه هجمه به سمت دولت به ویژه در روزهای اخیر هم باعث نشده تا پیروی رئیس جمهور از ولی فقیه اندکی کاهش یابد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات بنظر می رسد حمله به دولت بیشتر خواهد شد بنابراین باید هوشیار باشیم و فریب شایعات بی اساس را نخوریم.

مشاور استاندار قزوین گفت: اگر مسیر زندگی و اهداف همه اقشار جامعه بر مبنا و محور ولایت فقیه باشد مشکلات جامعه حل خواهد شد و به بیراهه نخواهیم رفت.

وی افزود: با توجه به سال جهاد اقتصادی نباید به سمتی برویم که از فضای عمل به تحقق این شعار دور شویم بنابراین جوانان باید در این سال به عنوان پیشرو و افسران این جهاد وارد میدان شوند که امیدواریم با همت مسئولان برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی بخشی از مشکلات ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان حل شود.

در این سفره یک روزه، مدیر سازمان جوانان استان قزوین از سمن گوهر آسمانی جوان با زمینه فعالیت اجتماعی و کمپ ترک اعتیاد شهر شریف آباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‏ها و مشکلات این تشکل قرار گرفت.

مدیرسازمان ملی جوانان استان همچنین با خانواده شهید پرپینچی دیدار و گفتگو کرد.

