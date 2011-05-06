مشروعیت دینی و سیاسی مدیران اجرایی از اصل ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری روز پنجشنبه در جمع ده‌ها نفر از شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، دانشگاهی کشور عراق در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی افزود: اصل ولایت فقیه در همه دوران مورد قبول و پذیرش علمای دینی و اسلامی بوده است و اختلاف علما صرفاً در سعه و ضیق آن است.



وی بیان داشت: نظریه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه حضرت امام خمینی(ره) است که به تفصیل در کتب ایشان از جمله کتاب "البیع" مطرح گردیده و آن نظریه ولایت مطلقه فقیه است.



رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی طبق اصل 57 قانون اساسی و فتوای بنیانگذار این نظام مقدس حضرت امام خمینی(ره) تمام کسانی‌که در کشور ما فعالیت اجرایی دارند، مشروعیت دینی و سیاسی خود را از اصل ولایت فقیه اقتباس می‌کنند و به همان مقدار که از اطاعت آن سرباز زنند از مشروعیت دینی و سیاسی آنها کاسته می‌شود.



شهریاری بیان داشت: حتی به نظر برخی از علما اگر کسی غیر از ولی فقیه بر مسند ولایت باشد، نیازمند تأیید ولی فقیه زمان خود می‌باشد. و باید التزام عملی نسبت به این مهم داشته باشند.



این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مشروعیت دینی و سیاسی کلیه والیان و متصدیان امور اجرایی و تقنینی همگی وابسته به التزام به اصل ولایت فقیه است و علاوه بر این، حتی مقبولیت عمومی متصدیان و مجریان دولتی نزد مردم متعهد ایران به مقدار التزام آنها به اصل ولایت فقیه بستگی دارد و تجربه رویگردانی مردم از منتخبشان وقتی معارضتی با این اصل داشته باشد محقق شده و در تاریخ انقلاب ما ثبت است.



وی تاکید کرد: مطابق شرع مقدس اسلام طبق فتوای امام خمینی رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار اصول بیداری اسلامی و نیز مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی عصیان در مقابل فرامین و منویات ولایت فقیه در حکم مخالفت با شریعت اسلام است و مرتکب این خلاف با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مخالفت کرده است.



دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور خاطرنشان کرد: بروز اختلاف سیاسی و وجود سلیقه های مختلف در هر کشوری میان جناح‌ها و قوم‌های مختلف وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، ولی آنچه مهم است و اهمیت زیادی نیز دارد حضور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان حلال مشکلات اختلافی و مرجعی برای فیصله پذیری منازعات سیاسی اجتماعی فرهنگی و امنیتی در سطح ملی است به طوری که یکی از ارکان کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به این اصل اصیل حکومتی باز می‌گردد.



حجت الاسلام شهریاری تصریح کرد: حضور مقام معظم رهبری و منویات معظم له در همه امور به عنوان فصل الخطاب موجب شده است که وحدت و یکپارچگی امت اسلامی حفظ گردد و ضمانتی برای تداوم انقلاب اسلامی با اهداف آرمانی خود باشد.



ایران بهترین الگوی کشورهای اسلامی منطقه است



وی تأکید کرد: این تجربه سیاسی موفق در بیش از سی سال انقلاب اسلامی خود دلیل متقنی برای توفیق این نظریه سیاسی در عرصه فلسفه سیاسی است و روشنگرترین دلیل برای صحت و اتقان این اصل است طوری که امروز به جرأت می‌توان گفت تنها الگوی فلسفه سیاسی مقاوم و پایدار در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی همین الگوست و به همین دلیل در دنیا هیچ نظریه سیاسی بهتر و کارآمدتر از آن را نمی‌توان یافت.



رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی خطاب به میهمانان عراقی همایش بین المللی واکاوی روابط فرهنگی – تاریخی ایران و عراق گفت: امروز این تجربه 30 ساله می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهای اسلامی – عربی منطقه و خاورمیانه باشد. این نقطه قوت تجربه جمهوری اسلامی ایران باید به صورت جدی مد نظر کسانی باشد که در تلاشند تا حاکمیت اسلام اصیل را در کشورهای خود مستقر سازند.



حجت الاسلام شهریاری بیان داشت: گستره حاکمیت ولایت فقیه زمان و مکان ندارد و با حضور او محقق می­شود و قابلیت آن را دارد که سرزمین های اسلامی و حتی غیر اسلامی را تحت پوشش قرار دهد.



وی گفت: نحوه تعین شخصی آن در گستره و اطلاق ولایت سرزمینی نیز بستگی به نظر خود ولی فقیه دارد و تبعیت از این نظر هم برای همه واجب است.



معاون قوه قضائیه تصریح کرد: امروز کشور دوست و برادر عراق دارای امکانات خوبی است و مردم این کشور می‌توانند تجربه موفق ایران در تحقق اصل ولایت مطلقه فقیه را به عنوان یک اصل سرزنده و مثمر ثمر در فلسفه سیاسی کشور خود به عنوان مرجعی برای فیصله‌بخشی اختلاف نظرها تجربه کنند.



شهریاری از ایران به عنوان بهترین الگو برای کشورهای اسلامی – عربی یاد کرد و گفت: این الگوگیری نه تنها در اصل بلکه در فروعاتی از این اصل است که به عنوان سازمانهای اجتماعی و مانند آن پس از انقلاب در ایران زیر نظر ولی امر مسلمانان تأسیس یافته است.