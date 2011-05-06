به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قادر آشنا در مراسم شب شعر آیات بیداری که عصر پنجشنبه در حمایت از مردم مظلوم بحرین و به مناسبت بزرگداشت بانوی شاعره بحرینی "آیات القرمزی" برگزار شد، ظهور بیداری اسلامی در جهان را در شرایطی دانست که مدعیان عدالت، برابری و آزادی پیوسته در صدد کمرنگ کردن آیین پاک اسلام و تاثیر و نفوذ آن در میان جوامع جهانی هستند.

آشنا با اعلام اینکه قیام امام حسین(ع) در روز عاشورا ناشی از فراموشی روح و آیین اسلام در میان مردم و به منظور احیای دین رسول خدا(ص) انجام گرفت افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز در چنین شرایطی پا به عرصه ظهور گذاشت به طوریکه پیش از آن از دین ناب و اسلام واقعی چیزی جز یک نام باقی نمانده بود.

وی که در میان شاعران و علاقمندان حوزه شعر آیینی و ادبیات پایداری سخن می گفت دلیل مخالفت سران امریکا با جمهوری اسلامی ایران را ناشی از قدرت طلبی این کشور خواند و تاکید کرد: برای سرکردگان غرب، اسلامی که به ستیز زورگویی و زیاده خواهی برنخیزد خطرناک و نگران کننده نیست بلکه آنان از اسلامی در هراسند که جور را نپذیرفته و برابر آن به پا می خیزد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز افرادی چون صدام، حسنی مبارک، بن لادن و رضاخان را عاملان و دست نشاندگان امریکا و دولت های مستبد غربی دانست و بیان کرد: غرب به فکر خاورمیانه جدید و ایجاد اختلاف بین فتح و حماس بود اما بیداری اسلامی در مصر جرقه زد و امروز برداران اهل سنت در کشورهای انقلابی در تلاشند تا اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) را درقیام خود عملی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر اساس و مبنای هر حرکت مبتنی بر مبانی انقلابی و شیعی شکل گیرد آن قیام و انقلاب شکست ناپذیر خواهد بود.

آشنا با تاکید بر مظلومیت شیعه، حامیان عدالت را به دلیل وجود زیاده خواهان، اندک دانست و اسلام را دین عدالت و آزادی خواند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد البرز با اشاره به جاری و ساری بودن برکات اندیشه امام راحل در تمامی ارکان و پایه های نظام اسلامی ایران یاد آور شد: به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این انقلاب همواره پابرجا و استوار خواهد ماند.