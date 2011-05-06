به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، افزون بر 300 نفر از معلمان زن و مرد شرکت کننده در مراسم گرامیداشت روز و هفته معلم در سالن کوثر چابهار، تومار مذکور را امضا کرده و علاوه بر حمایت از قیام مسلمانان بحرین، از مسئولان خواستند درصورت اعزام نیرو برای هرگونه کمکی از وجود آنان نیز استفاده کنند.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان چابهار در این مراسم با تبریک هفته معلم و بزرگداشت شهادت استاد مطهری اظهار داشت: این عالم فرزانه از شخصیتهای ارزنده ایران است که برای پیروزی انقلاب اسلامی مجاهدتهای فراوانی انجام داد و عاقبت خون خود را نیز نثار اسلام و انقلاب کرد.

ناصر زورقی بابیان اینکه معلمان باید از این شخصیت برجسته علمی و معنوی الگو بگیرند، گفت: شهید مطهری اسوه ای کامل برای حرکت معلمان در عرصه تعلیم وتربیت است که تبیین شخصیت علمی و دینی این شهید وارسته امری ضروری می باشد.

وی موفقیتهای کنونی جامعه را مرهون خدمات معلمان دانست و افزود: این قشر نقش موثری در توسعه کشور برعهده دارند.

وی بیان داشت: معلمان در راستای تربیت اسلامی محصلان همت گماشته و این امر موجب نهادینه شدن فرهنگ دینی در شخصیت های برجسته مملکت شده است.

وی گفت: آموزش و پرورش در راستای حفظ و تقویت فرهنگ حجاب و عفاف، تعمیق احکام اسلامی و آموزه های دینی، بیش ازپیش در جامعه می کوشد.

مدیر آموزش وپرورش چابهار افزود: دانش آموزان نیز موظفند معلمان خود را محترم بشمارند و بافراگیری علم و دانش، در راستای کسب موفقیتهای بزرگ، گامهای موثر بردارند.

در این مراسم 14 دانش آموز سال 1345 دبستان شاهپور چابهار گردهم آمدند و با حضور معلم آن زمان سرکلاس درس، دانش آموزان دیرین پس از خواندن کتاب فارسی کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی را مرور کردند و افرادی که درس بلد نبودند، تنبیه شدند.

این حرکت سمبلیک دانش آموزان کهنسال و معلم آنها اشک شوق از دیدگان تمامی شرکت کنندگان درآورد و به شدت مورد تشویق قرار گرفت.

در این مراسم از 270 معلم شهرستان چابهار تقدیر شد.