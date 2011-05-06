رضا کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: کارگران پرتلاش شهرداری ورامین در همه عرصه های خدمتگزاری و کار و تلاش حضوری فعال و چشمگیر داشته و در راه خدمت بی منت به شهروندان در کنار مدیران خود، از هیچ کوششی فروگذار نبوده اند.

وی اظهار داشت: حضور در عرصه دفاع مقدس و تقدیم شهید، جانباز و آزاده و حضور در عرصه خدمتگزاری به مردم بم در فاجعه زلزله سال ۸۲، حضور و ثبت حماسه باشکوه روز نهم دی ماه سال ۸۸در دفاع و حمایت از مرجعیت و ولایت، از جمله افتخارات قشر عظیم کارگری شهرداری ورامین می باشد که برای همیشه در لوح تاریخ ثبت خواهد ماند.

این مسئول اضافه کرد: هر ساله در هفته بزرگداشت مقام کارگر، کارگران شهرداری اقدام به حرکتهای خیرخواهانه و انسان دوستانه می نمایند و امسال نیز کارگران این شهرداری بخشی از حقوق خود را به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شهرستان ورامین در جهت تکمیل پروژه کلینیک فوق تخصصی بیماران و انجام عمل پیوند و دیالیز بیماران نیازمند اختصاص دادند.