به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاحیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: به منظور نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی به دنبال اردوهای جهادی و تبلیغ جهادی راه اندازی شده است که ویژه دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم است.



حجت الاسلام محمد علی اخوان با اشاره به اینکه حرکت‌های جهادی کارگاه تمرین مدیریت جهانی است اضافه کرد: این امر فرصتی نو در تبلیغی متفاوت است و از تمامی طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه کشور برای شرکت در تبلیغی نوین در قالب اردوهای جهادی دانشجویی فراخوان صورت گرفته است.



وی در خصوص فاکتورهای جذب مبلغین واجد الشرایط در این اردوها اظهار داشت:‌ پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، ملتزم به لباس مقدس روحانیت، داشتن پرونده در یکی از مراکز تبلیغی و داشتن حداکثر40 سال از جمله فاکتورهای پذیرش مبلغین در اردوهای جهادی است و اولویت با افرادی است که دارای سابقه تبلیغی هستند.



وی همچنین در رابطه با قبولی کارآموزان در مصاحبه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی افزود: پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی‌، گذراندن حداقل پایه سوم حوزه و داشتن حداقل 25 سال سن شرایط قبولی است.



مسئول حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی در خصوص مهلت ثبت نام افراد واجد الشرایط گفت: از تاریخ 20 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه سال جاری از ساعت 10 صبح تا 14 در حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی قم ثبت نام صورت می‌گیرد.