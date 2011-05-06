شئون فرهنگی در مراسم مذهبی باید رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین عصر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبتهای مذهبی که در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: باید ایام فاطمیه با مجالسی در شان و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شود.

وی تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) با توجه به شناخت دقیقش از توطئه های دشمنان علیه امیر مومنان به معرفی شخصیت والا و ممتاز علی (ع) را سر لوحه اهداف مبارزاتی خود قرار داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری به روشن ساختن و مطرح کردن چهره ممتاز حضرت علی(ع ) توسط زهرای مرضیه ( س) خاطرنشان کرد: در آن شرایط که کسی جرات نمی کرد از علی (ع) سخنی به میان آورد حضرت فاطمه(س) سوابق درخشان امیرمومنان(ع) را در خطبه های خود مطرح کرده و چهره ممتاز آن حضرت را به مردم معرفی می کرد.

امام جمعه قزوین به برگزاری ایام فاطمیه دراستان هم اشاره کرد و گفت: در ایام فاطمیه، روحانیون و مداحان باید ابعاد شخصیتی این بانوی رشید و شجاع را به مردم بهتر معرفی کنند.

آیت الله باریک بین الگو پذیری از این شخصیت ممتاز را به بانوان توصیه کرد و افزود: بانوان باید ضمن داشتن حجاب و عفاف و پاکدامنی در زندگی خود از فاطمه زهرا (س) الگو بگیرند تا سعادتمند شوند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام عزیزخانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در خصوص ساماندهی هیئت های مذهبی بخصوص در ایام فاطمیه اظهار داشت: هیئتهای مذهبی دارای مجوز در خصوص برگزاری بهتر و شایسته ایام فاطمیه و چگونگی عزاداری این بانوی بزرگوار توجیه شده اند تا مراسم این ایام بطور مطلوب برگزار شود.