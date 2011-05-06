به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عصر پنجشنبه به مناسبت بزرگداشت مقام معلم در مراسمی از اساتید خواهران حوزه های علمیه استان قزوین در مدرسه علمیه کوثر تقدیر شد.

در این مراسم حجت السلام سید مهدی حسینی معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان فیلسوف و اندیشمندی شاخص یاد کرد و اظهار داشت: این شهید والا مقام یک روحانی شجاع و برخواسته از مکتب حوزه و دانشگاه و تجلی حضرت امام (ره) بود.

وی تصریح کرد: استاد مرتضی مطهری بسیار با تدبیر و منافق شناس بود و تمامی سخنرانیهای این شهید والا مقام بنیان نفاق و کفر و ظلم را هدف می گرفت.

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به نقش حوزه های علمیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: مجموعه حوزه های خواهران یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با تدبیر امام (ره) شکل گرفت.

وی تصریح کرد: بانوان می توانند در عرصه های مختلف نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشند که با همین نگاه در سال 76 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با راهکارها و برنامه های رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به تعداد مدارس و طلاب فعال کشور خاطرنشان کرد: در 317 مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور بیش از 45 هزار طلبه خواهر مشغول فرا گیری دروس حوزوی هستند.

در پایان این مراسم از طلاب ممتاز و اساتید حوزه های علمیه خواهران قزوین تقدیر شد.