به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر سرتیپ دوم احمد گراوند عصر پنجشنبه در بازدید از مرزبانی گلستان افزود: علاوه بر این استان اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، خراسان شمالی دارای امن ترین مرزها هستند.

جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی کشور از دستیابی گلستان به رتبه نخست در بین هفت ستان هم‌ رده خبر داد.

وی با اشاره به حساسیت مسئولین در ارتباط با مرزها گفت: هم اکنون مرزبانی در دریا و خشکی در 16 استان کشور به صورت مستقل فعالیت می‌کند.

وی ضمن بررسی روند کار در استان خاطرنشان کرد: تمامی شاخصهای مرزبانی در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد داشته است.

جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا با تشریح اولویتهای کاری مرزبانی از اشراف اطلاعاتی به عنوان نخستین اولویت سال جاری یاد کرد و گفت: این امر با همکاری مردم میسر می‌شود که در هفته گذشته مرزبانی کشور در آبهای چابهار طی عملیات 24 ساعته توانست بیش از 120 هزار بطری مشروبات الکلی و 187 اسلحه کلت و نیز بیش از 5 تن انواع مواد مخدر را در هنگ سراوان کشف کند.

امیر گراوند تقویت دریابانی را به عنوان اولویت دوم مرزبانی کشور دانست و افزود: با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح موفق به ارتقاء نیروی انسانی، شناوری و انواع بی‌سیم بودیم.

به گفته وی توانمندسازی نیروی انسانی، ساماندهی پاسگاهها و برجکهای مرزی از دیگر اولویتهای کاری مرزبانی در سال جاری است.