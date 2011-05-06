به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرید عابدی عصر پنجشنبه در کارگروه سلامت شهرستان بر لزوم خرید دستگاههای بی خطر ساز زباله های بیمارستانی تاکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز گفت: مسئله دپوی زباله های شهرستان گنبد کاووس باید تا دو ماه دیگر حل شود.

محمدتقی قزل سفلی با اشاره به ساخت سکوی دپوی موقت زباله در شهرستان گفت: این سکو تا دو ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد و با ساخت این سکو زباله های شهرستان روزانه و مستمر به سایت آزادشهر انتقال می یابد.

وی همچنین با اشاره به مسئله زباله ددر شهرک انقلاب در جوار امامزاده یحیی ابن زید (ع) گفت: باید بخشداری و شهرداری نسبت به معین کردن مسئول جمع آوری زباله ها اقدام کنند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی تاکید کرد و خواستار همکاری انتظامی و شهرداری با شبکه دامپزشکی برای جمع آوری و معدوم کردن پرندگان و طیور زنده در جمعه بازار شد.

قزل سفلی امنیت و سلامت را دو نعمت مجهول خواند که وقتی نباشند قدر آنها شناخته می شود.