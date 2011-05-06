به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود امینی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: هر چیزی از جمله مهریه باید منطقی و متناسب باشد که اگر چنین نباشد فساد به بار خواهد آمد.

وی اظهار داشت: با توجه به دیدگاه دین مبین اسلام نسبت به مهریه معلوم می شود مجالسی که برای تعیین مقدار مهریه تشکیل می‏شود طرفین عقد گویی در خرید و فروش کالایی نایاب به جدال می‏پردازند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که بیمه مهریه نیز راهکار مناسبی است برای آسایش خاطر و تامین آتیه زنانی که شوهرانشان فوت می کند یا به هر دلیلی بدون تقصیر طلاق داده می شوند.

مدیرکل زندانهای گلستان گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه بر سر راه ازدواج جوانان هست موضوع مهریه های سنگین است که با مبالغ نجومی چالشهای فراوانی را فرا روی جوانان و در نهایت جامعه نهاده است.

امینی بیان داشت: مهریه هدیه ای است که توسط مرد در هنگام عقد به زن داده می شود و زن با عقد مالک آن شده که به محض وقوع عقد بر عهده مرد بوده و باید آن را پرداخت کند و تا قبل از ازدواج مبلغ آن نصف کل مهریه است و پس از ازدواج باید کل مهریه را بپردازد.

وی اظهار داشت: بنابراین وجود مهریه فی نفسه برخواسته از عشق و محبت و علاقه مرد نسبت به همسرش است که در حالت عادی مشکل خاصی ایجاد نمی کند.

امینی خاطرنشان کرد: عرف شدن مهریه های سنگین و صدها سکه و حتی گاهی هزاران سکه برای جوانانی که حتی قدرت پرداخت درصدی ناچیز از آن را ندارند مشکل ایجاد کرده و جامعه را دچار چالش می کند.

مدیرکل زندانهای گلستان بیان داشت: در حال حاضر قریب به 6.4 درصد از کل مددجویان این استان را زنان تشکیل می دهند که جرم اکثریت انان مواد مخدر است.

وی گفت: همچنین حدود هشت درصد مددجویان زن استان گلستان را زنانی با تحصیلات بالای دیپلم تشکیل می دهند که جرم اکتر آنان مواد مخدر است.