به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی عصر پنجشنبه در نشست مشاوران جوان با بیان اینکه روح شهادت‌طلبی در بین مردم بحرین از روح شهادت‌طلبی مردم انقلابی ایران در دوران مبارزه و ایثار و شهادت نشات گرفته، اظهار داشت: بنا بر اظهارات و فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، این بیداری اسلامی تا قلب اروپا نیز پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: ریشه اجتماعات بسیاری از کشورهای اسلامی در ماه‌های اخیر برگرفته از تظاهرات میلیونی مردم ایران در میدان آزادی بوده است.

وی با بیان اینکه با درک کامل ولایت فقیه می‌توان با سرعت بیشتری در این مسیر گام برداشت، افزود: ما موظف هستیم واقعیت‌ها را بپذیریم و با تطبیق آنها با اصول حرکت کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: اصولگرایی که ما ادعای آن را داریم شفاف است و با نقد صریح و بدون لکنت از آرمان‌ها صحبت می‌کند.

وی گفت: ما امروز به دنبال تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان اظهار داشت: در صورتیکه پیام انقلاب اسلامی تنها یک مساله قومی و قبیله‌ای بود اکنون با کمال افتخار ریشه تحولات منطقه را در تظاهرات و تجمعات مردم ایران در دوران انقلاب جستجو نمی‌کردیم.

وی با اشاره به آثار استاد شهید مرتضی مطهری در روشنگری جامعه، تصریح کرد: عقلی که شهید مطهری از آن سخن به میان آورده است و با آن به نقد موضوعات اجتماعی و مذهبی وارد می‌شود، عقلی است که در سایه شرع و دین قرار دارد و عقل محاسبه‌گر قرن 17 دنیای غرب و پس از آن نیست.

اسماعیلی ادامه داد: پیام انقلاب اسلامی برقراری مساوات اسلامی، برادری و ایجاد عدل علوی است.