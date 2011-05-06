به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری شامگاه پنجشنبه در دیدار جمعی از صنعتگران و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی با معاون وزیر صنایع و معادن و معاون معین در ستاد تسهیلات صنعت و معدن این استان، افزود: در حالیکه سایر استان ها از ظرفیت منابع بانکی به خوبی بهره مند شده اند اما آذربایجان شرقی با وجود اخذ مصوبه برای پروژه هایی به ارزش دو هزار و 600 میلیارد تومان از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است.

وی افزود: این در حالی است که بانک صنعت و معدن در اختیار وزارت صنایع و معادن بوده و طبیعتاً تسهیلات اعطایی ابن بانک باید به دور از هرگونه بروکراسی رایج در بانک های دیگر و با شرایط آسانی به متقضایان اعطا شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن اذربایجان شرقی اضافه کرد: این استان از حیث اجرایی کردن طرح های آمایش سرزمینی نیز از دیگر استان های کشور عقب افتاده و وضعیت خوبی ندارد.

مسافری، به فعالیت صندوق توسعه ملی اشاره کرد و با بیان اینکه این صندوق هم اکنون حداقل 20 میلیارد تومان ذخیره ریالی دارد، افزود: موافق سهمینه بندی برای استفاده بخش های مختلف از منابع صندوق مزبور نیستیم اما اگر قرار بر سهمیه بندی باشد باید حداقل 10 درصد از این منابع به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه برخی پروژه های صنعتی و معدنی نیازمند حمایت ویژه هستند، خاطرنشان کرد: الگوبرداری از سایر کشورها برای بهبود وضعیت موجود و حمایت از فعالان صنعتی ضرورت دارد.

در این نشست تعدادی از حاضران در اظهارنظرهای جداگانه به طرح دیدگاه های خود پرداخته و خواستار رسیدگی سریع مسئولان به مشکلات مطروحه شدند.