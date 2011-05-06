بیانیه وزارت امور خارجه ایران پیرامون تحولات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات کشور سوریه ، به این شرح است:

مقاومت ملت و دولت سوریه در 60 سال گذشته نقش بارزی در احیای کرامت عربی و دفاع از حقوق مردم فلسطین و لبنان داشته و نقشی ممتاز به این کشور در ایجاد همکاریهای جمعی علیه رژیم صهیونیستی داده است آگاهی ملت و دولت سوریه به دسیسه های آمریکا و صهیونیسم جهت ضربه زدن به همبستگی مردمی ، تمامیت ارضی و نقش ممتاز این کشور در محور مقاومت موجب خواهد شد روندی که مردم و دولت سوریه مشترکا برای اصلاحات و پیشرفت آغاز کرده اند ، به تقویت جایگاه برجسته این کشور منجر گردد.

تلاشهای رهبری و مردم سوریه برای اصلاحات در جهت منافع ملی این کشور مسئولیتی مهم است که ملازمت آن با مدارا هم در بیان مطالبات و هم در پاسخگویی به آنها موفقیت بزرگی را برای سوریه به دنبال خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران امیدوار است در سایه برنامه های اصلاحی رهبری سوریه بر اساس شناختی که از همت و عزم مردم این کشو ر دارد بیش از پیش شاهد ایفای نقش تاریخی این کشور در بین ملتهای عربی و اسلامی باشد.

استحکام روابط 32 ساله ایران و سوریه بیش و پیش از آنکه ناشی از اراده های سیاسی تهران و دمشق باشد ، ‌زائیده قرابت و هم افقی آرمانی دو ملت مسلمان و برادر ایران و سوریه در مقابله با سیاستهای اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا است .

ملتهای منطقه ادعاها و تلاشهای آمریکا را در قبال تحولات سوریه ،‌ فرصت طلبی در حمایت از زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی و نوعی فرافکنی برای سرپوش گذاشتن بر عقب ماندگی و تناقض های سیاسی در قبال تحولات منطقه می دانند که آنها را به سردرگمی و تناقض های آشکار در قبال این تحولات کشانده است.

پشتیبانی و حمایتهای همه جانبه در طول سالیان گذشته از حاکمان رژیم های استبدادی مثل مبارک و بن علی و تداوم مناسبات راهبردی و عمیق با دولتهایی که از ابتدایی ترین ساز و کارهای دمکراسی بر خوردار نیستند از جمله این تناقض هاست.

در حالیکه بیش از چهل روز از لشکر کشی نیروهای خارجی و قتل و شکنجه فجیع کودکان ، زنان و مردم بی گناه بحرین که به عنوان شهروند تنها خواستار حقوق خویش هستند می گذرد و ایالات متحده آمریکا نه تنها سکوت نموده بلکه با اعزام پی در پی مقامات سیاسی و نظامی خود به این کشور ، پشتیبانی و هدایت این سرکوبها را عهده دار شده است.

در همین راستا به دولتمردان آمریکا توصیه می کنیم که با درک صحیح از تحولات منطقه اشتباهات تاریخی خود را با حمایت از رژیم صهیونیستی و متحدین غیر دمکراتیک و فرافکنی های بیهوده تشدید ننمایند.

