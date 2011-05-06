بیانیه وزارت امور خارجه ایران پیرامون تحولات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات کشور سوریه ، به این شرح است:
مقاومت ملت و دولت سوریه در 60 سال گذشته نقش بارزی در احیای کرامت عربی و دفاع از حقوق مردم فلسطین و لبنان داشته و نقشی ممتاز به این کشور در ایجاد همکاریهای جمعی علیه رژیم صهیونیستی داده است آگاهی ملت و دولت سوریه به دسیسه های آمریکا و صهیونیسم جهت ضربه زدن به همبستگی مردمی ، تمامیت ارضی و نقش ممتاز این کشور در محور مقاومت موجب خواهد شد روندی که مردم و دولت سوریه مشترکا برای اصلاحات و پیشرفت آغاز کرده اند ، به تقویت جایگاه برجسته این کشور منجر گردد.
تلاشهای رهبری و مردم سوریه برای اصلاحات در جهت منافع ملی این کشور مسئولیتی مهم است که ملازمت آن با مدارا هم در بیان مطالبات و هم در پاسخگویی به آنها موفقیت بزرگی را برای سوریه به دنبال خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران امیدوار است در سایه برنامه های اصلاحی رهبری سوریه بر اساس شناختی که از همت و عزم مردم این کشو ر دارد بیش از پیش شاهد ایفای نقش تاریخی این کشور در بین ملتهای عربی و اسلامی باشد.
استحکام روابط 32 ساله ایران و سوریه بیش و پیش از آنکه ناشی از اراده های سیاسی تهران و دمشق باشد ، زائیده قرابت و هم افقی آرمانی دو ملت مسلمان و برادر ایران و سوریه در مقابله با سیاستهای اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا است .
ملتهای منطقه ادعاها و تلاشهای آمریکا را در قبال تحولات سوریه ، فرصت طلبی در حمایت از زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی و نوعی فرافکنی برای سرپوش گذاشتن بر عقب ماندگی و تناقض های سیاسی در قبال تحولات منطقه می دانند که آنها را به سردرگمی و تناقض های آشکار در قبال این تحولات کشانده است.
پشتیبانی و حمایتهای همه جانبه در طول سالیان گذشته از حاکمان رژیم های استبدادی مثل مبارک و بن علی و تداوم مناسبات راهبردی و عمیق با دولتهایی که از ابتدایی ترین ساز و کارهای دمکراسی بر خوردار نیستند از جمله این تناقض هاست.
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