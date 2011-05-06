به گزارش خبرنگار مهر، سرگروه تیم ملی تکواندوی کشورمان که روز گذشته با کسب سه پیروزی متوالی به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی صعود کرده بود، ساعتی قبل با برتری مقابل نماینده اسپانیا گام به دیدار پایانی وزن هفتم گذاشت.

یوسف کرمی که چهارمین مدالش را در پنجمین حضور جهانی خود کسب می کند، روز گذشته پس از استراحت در دور نخست به مصاف "کانت ادواردس" از جامائیکا رفت و با نتیجه 8 بر 3 صاحب برتری شد. وی در دور سوم "ژوهانگ" از چین را نیز با نتیجه 7 بر یک از پیش رو برداشت و در مرحله یک چهارم نهایی "ایوان نیکیتین" از روسیه را با نتیجه 6 بر 2 شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

کرمی در این مرحله به مصاف "خوان گارسیا" از اسپانیا رفت و با نتیجه 7 بر یک صاحب پیروزی شد. وی برای کسب مدال طلا "چا دونگ مین" از کره جنوبی را پیش رو دارد.

بیستمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور 149 کشور از 11 اردیبهشت ماه در گیونگجوی کره جنوبی آغاز شده عصر امروز جمعه به پایان می رسد.