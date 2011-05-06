به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگراف چاپ هلند در این ارتباط می نویسد: یک پنجم از سرباز‌ان هلندی که در آخرین مأموریت این کشور در اروزگان شرکت داشته اند، اکنون با مشکلات روحی‌ و روانی‌ رو برو شده اند.



این روزنامه در ادامه آورده است: از هر یکصد سربازی که در افغانستان حضور داشته، حداقل یک نفر از آنان در وضعیت بحرانی‌ به سر می برد. وزارت دفاع هلند اعلام کرده احتمال دارد 2 درصد از سربازانی که در افغانستان حضور داشته اند، مبتلا به بیماری سندروم استرس باشند.



هلند از آغاز مأموریت خود در افغانستان، حدود ۱۶00 سرباز به این منطقه اعزام کرده است. این به این معنا است که اکنون حدود ۳۰۰ نفر از سربازان جوان این کشور، مبتلا به این بیماری شده اند.

هفته گذشته یکی‌ از مهندسان نیروی زمینی‌ هلند دست به خودکشی‌ زد. به گفته منابع نزدیک به او، این مرد هلندی به دلیل آنکه نتوانست یک مین را ردیابی کند احساس گناه کرده و دست به خود کشی‌ زد. انفجار این مین باعث کشته شدن دو نفر از نیروهای هلندی شد.



با وجود آنکه مأموریت نیروهای هلندی درافغانستان تنها چند ماه بود که به پایان رسیده بود، اما درخواست کمک از سوی سربازان به سازمان جانبازان در شهر "دورن" این کشور افزایش پیدا کرده و یک دهم از درخواست‌های کمک از سوی سربازانی بوده که در افغانستان حضور داشته اند.



"یوس ویرتس" رئیس مرکز تحقیقات و دانش سازمان جانبازان در ارتباط با تفاوت‌های زیاد میان سربازانی که در افغانستان هستند و سربازان در دیگر کشور ها خبر داد و در این باره گفت: بسیاری از سربازان هلندی که در کشور‌هایی‌ چون لبنان و بوسنی حضور داشته اند، مشکلات خود را سال‌ها نادیده گرفته اند.