به گزارش خبرنگار مهر، آنهایی که مخاطب نمایشگاه کتاب هستند ‌و هر ساله سری به محل وقوع این رویداد فرهنگی می‌زنند، حتما این موضوع جلب توجه‌شان کرده است که ناشران مختلف در کنار عرضه کتاب‌هایشان در غرفه‌هایی که بدانها اختصاص یافته، به تبلیغات محیطی چه در قالب پخش تراکت‌ و چه نصب بنرهایی در محوطه نمایشگاه نیز توجه ویژه دارند.

اینکه محصولات فرهنگی امکان تبلیغات داشته باشند، اتفاق مثبتی است که همواره مطلوب اهالی فرهنگ بوده است و همچنین یکی از گله‌هایشان از اینکه چرا محصولات فرهنگی از جمله کتاب کمتر مجال و امکان تبلیغات پیدا می‌کند. اما آنچه در نمایشگاه کتاب در قالب تبلیغات شکل می‌گیرد، بیشتر به تبلیغ کتاب‌های آموزشی اختصاص دارد و مراجعه‌کنندگان کمتر می‌توانند در بنرهای برافراشته در محوطه مصلی تبلیغات ناشران عمومی و تخصصی غیر آموزشی را مشاهده کند.

تبلیغات ارزان‌قیمت‌تر همچون تراکت‌ها نیز همچنان در انحصار ناشران آموزشی است و البته این انحصار بدین معنا نیست که دیگر ناشران اجازه تبلیغ ندارند، بلکه این مشکلات اقتصادی است که به ناشران غیرآموزشی این امکان را نمی‌دهد تا هزینه‌های بالای تبلیغات گسترده را حتی برای یک بازه کوتاه مدت نمایشگاه کتاب تقبل کنند.

در حال حاضر ناشران آموزشی به ویژه آنهایی که در زمینه کنکور(از کارشناسی تا دکترا) فعالیت می‌کنند، شرایط کارشان با دیگر ناشران کاملاً متفاوت است و درآمدی که از این حوزه حاصل می‌شود، قابل مقایسه با نشر غیرآموزشی نیست. چاپ کتاب‌های آموزشی حوزه‌ای است که به دلیل بازار گرم کنکور همواره مشتری خود را دارد و درآمدهای حاصل نیز کفاف کارهای تبلیغاتی از تبلیغات بسیار گرانقیمت تلویزیونی تا تبلیغات ارزان‌تر محیطی را می‌دهد.

حال در شرایطی که بخشی از نشر کشورمان که اتفاقا بار سنگین تقویت فرهنگ مطالعه آزاد را به دوش می‌کشد توان کافی برای تبلیغات با هزینه‌های بالا را ندارد، آیا شایسته نیست مسئولان نمایشگاهی در این ایام به همراهی این بخش آمده و با دریافت هزینه‌های پایین‌تر و اختصاص یارانه‌هایی، این امکان را فراهم کنند که ناشران عمومی نیز همپای ناشران آموزشی به تبلیغ آثارشان بپردازند؟

در اینکه تعداد قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه کتاب از مخاطبان کتاب‌های آموزشی هستند، شکی نیست، ولی آنچه مسلم است، فرهنگ کتابخوانی که به ارتقای سطح فرهنگی کشور منجر می‌شود با مطالعه آزاد تقویت می‌شود و چه خوب است مسئولان فرهنگی کشورمان توجه بیشتری به لزوم کمک به ناشران عمومی را در بحث تبلیغات در نمایشگاه کتاب در دستور کار قرار دهند.

این تبلیغات حتی در رادیوی نمایشگاه نیز وزنه اش به سوی کتاب‌های آموزشی و کمک درسی سنگین است که جا دارد در این زمینه هم بیشتر دقت شود و البته ناشران عمومی نیز لازم است بیشتر در این میدان وارد شده و سعی کنند حتی از کوچک‌ترین امکاناتی هم برای تبلیغات آثارشان استفاده کنند.

همچنین در روزهایی که بحث نمایشگاه کتاب داغ است در تبلیغات تلویزیونی هم مخاطبان با تبلیغات مستقل و یا زیرنویس‌هایی روبه‌رو می‌شوند که باز هم خرید کتاب‌های آموزشی را ترویج می‌کنند و غالبا هم در انحصار چند ناشر بزرگ و نام آشناست و باز هم جای ناشران عمومی در این میان خالی است.

مسئولان رسانه ملی قطعا مهم‌ترین وظیفه را برعهده دارند؛ آنها که خود از عرصه فرهنگی دور نیستند از مسائل اقتصادی نشر هم به راحتی مطلع شده و می‌شوند و می دانند پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین در تلویزیون از عهده قریب به اتفاق ناشران عمومی برنمی‌آید. به همین دلیل لازم است دست کم در روزهای نمایشگاه تعرفه‌های پایین‌تری را برای این ناشران در نظر بگیرند تا کم کم جای معرفی و تشویق مردم به خرید و مطالعه کتاب‌هایی فراتر از اینکه چگونه "کنکور خود را قورت بدهیم" نیز در رسانه‌ها باز شود.