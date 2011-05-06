به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم از مرحله دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان قهرمانی غرب آسیا پنجشنبه شب در اربیل عراق تیم کشورمان در مصاف با اردن به برتری 66 بر 43 دست یافت.

شاگردان محسن شاه‌علی که در دیدار نخست با نتیجه 69 بر 73 مقابل لبنان تن به شکست داده بودند با کسب این پیروزی صعود خود به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را قطعی کردند.

پنجشنبه شب و پیش از دیدار تیم‌های ایران و اردن، تیم عراق در دیدار براب لبنان با نتیجه 77 بر 69 موفق به شکست این تیم شد. عراقی‌ها در دیدار نخست نیز اردن را شکست داده بودند.

مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا جمعه شب با برگزاری دو دیدار به پایان می‌رسد که طی آن تیم کشورمان به مصاف عراق می رود و تیم‌های اردن و لبنان با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد.

دیدار امشب رده بندی تیم‌ها برای معرفی سه تیم برتر راه یافته به مسابقات قهرمانی آسیا را تعیین می‌کند.