ایجادفضای غبارآلود ریشه درعدم معرفت دارد/ گرفتارقیل و قال‌ سیاسی نشویم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب در کنگره گرامیداشت سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس طی سخنانی اظهار داشت: شهادت یک بیداری برای جامعه ما ایجاد می‌کنند و یک هشدار باش است که به خود بیاییم و مبادا در کوران حوادث فراموش کنیم که خیل عظیم از جوانان کشور در سخت‌ترین شرایط با تمام هستی به یاری امام، انقلاب و اسلام شتافتند.

وی به حضور جوانان حزب‌الله در مراسم اشاره کرد و گفت: عزیزان حزب‌الله فرزندان امام و انقلاب هستند . حزب‌الله جامعه جهانی را تکان داد و گوشه‌ای از فکر امام در لبنان، حزب‌الله را به وجود آورد که رژیم صهیونیستی را به ستوه آورد.

رئیس مجلس گفت:‌ گاهی در فراز و فرود انقلاب برخی افراد دچار نسیان در خصوص جوهره معنوی انقلاب می‌شوند اما برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا این فراموشکاری را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: در همه آزمون‌ها انسان‌ها می توانند لغزش کنند کسی با مال و کس دیگری با مقامش آزموده می‌شود. کسی را مقام می دهند غرور او را می‌گیرد حرف‌های گستاخانه می زند او در این آزمون موفق نشده است.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مجاهدت در راه خدا اشاره کرد و گفت: جهاد عامل بیداری و بصیرت واقعی است چیزی است که پرده‌های ناهوشیاری را در عالم کنار می‌زند. گام نخست بصیرت معرفت است. بطن بصیرت در این است که انسان اهل مجاهدت باشد آن وقت بصیرت می‌یابد. جامعه‌ای که ویژگی مجاهدت را از دست بدهد لباس ذلت به او پوشانده می شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز کشورهای زیادی را می‌بینید که نفت دارند، استعدادهای زیادی در کشورشان است اما مقابل آمریکا و غرب زانو می‌زنند این به خاطر آن است که دست از جهاد برداشته اند. جهاد یک رکن در جامعه اسلامی است. امروز می‌بینید یک گروه کوچک مثل حزب‌الله چه تحولی در دنیا به وجود آورده اما کشورهای غنی با امکانات وسیع مقابل آمریکا خاضع هستند.

وی گفت: نهضت‌های بزرگی که در منطقه به وجود آمده به راه 32 ساله‌ای که شما پیش روی آنها باز کرده‌اید تاسی کرده‌اند. ملت‌های منطقه دیدند ایران مقابل آمریکا استقامت کرد و صاحب فناوری اتمی شد و نتوانستند به ملت ایران زور بگویند این نتیجه مجاهدت است. این نهضت‌ها در اثر مجاهدت امروز لرزه بر تن آمریکا انداخته‌اند.

وی افزود: لذا سخن امام علی(ع) مرتب باید در گوش ما باشد و مجاهدت را از زندگی جدا نکنیم.

رئیس مجلس تصریح کرد: اگر جامعه ای بخواهد استوار باشد و دارای نظام واقعی باشد باید از اولیای دین، از ائمه و ولایت تبعیت کند. این سخن سیاسی نیست در تفکر اسلام سه نوع ولایت سیاسی، قضائی و اجتماعی داریم و ولایت امامت جنبه هدایت امت را دارد. استواری یک جامعه در این است که ولی خود را بشناسد و از او اطاعت کند اگر نشناسد گمراه است.

لاریجانی ادامه داد: امام زمان (عج) فرمودند در زمان غیبت به فقها مراجعه کنید. بسیاری از انحرافات در کشورمان به خاطر این بود که خواستند امکان‌ها یا پدیده‌های بدلی به وجود آورند. راهی به غیر از پیروی از ولایت فقیه برای عزتمندی کشور وجود ندارد. انسان ها اختلاف نظرهای زیادی دارند و عامل وحدت در جامعه ولایت و کمک به آن است.

وی افزود: در تاریخ ایران در تمام طول دوران قاجاریه مرتب سرزمین ما از دستمان می رفت اما وقتی یک مرجع دینی رهبری این امت را بر عهده گرفت و مردم با قلب‌شان با او سخن گفتند نه به روش سیاست‌مداران، یک پیوند عمیق قلبی با او ایجاد کردند و دیدید که یک وجب از خاک ما در دفاع مقدس از بین نرفت و عزتمندی ایران حفظ شد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود موفقیت‌های ایران در فناوری هسته‌ای را ریشه در رهبری داهیانه رهبر انقلاب خواند و گفت: در دوره‌های مختلف دولت‌های مختلف در کشور ما بودند و سلایق مختلف داشتند گاهی درست می فهمیدند و گاهی کج می‌فهمیدند گاهی در سیاست خارجی سست می‌شدند اما عاملی که باعث شد مسئله هسته‌ای ایران در 20 سال گذشته پیگیری شود رهبری‌های ایشان بود.

لاریجانی تاکید کرد: گاهی حتی در دوم خرداد حرفهای عجیب و غریبی در سیاست‌ خارجی زده می‌شد و حالت غش کردن به آنان دست می داد اما رهبری ورود پیدا می کردند که مبادا کسی در جمهوری اسلامی در برابر عربده کشی آمریکا در سیاست خارجی تزلزل داشته باشد.

وی تصریح کرد:‌ اگر یک جامعه ولی فقیه داشته باشد برکات خدا برای جامعه به وجود می‌آید و این مسئله ریشه دینی دارد. امروز عزتمندی جمهوری اسلامی به خاطر راهنمایی‌های ولی فقیه است که در جامعه ما مومنان این راه را طی می کنند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه جامعه ما زنده و با حیات است گفت: گاهی فضای غبارآلود در جامعه به وجود می‌آید که این فضاهای غبارآلود ریشه در عدم معرفت دارد و همیشه باید به نکات اصلی که باعث اعتلای انقلاب و جمهوری اسلامی می‌شود چنگ بزنیم، مودت‌مان را حفظ کنیم، وحدت ما در گرو همان اسلام ناب محمدی (ص) است که امام (ره) فرمود. اسلامی که حوزه‌های علمیه یاد می‌دهند نه برخی حرف‌های سخیف که برخی گفته‌اند و گاهی می شنویم.

لاریجانی ادامه داد: بیعت با ولایت را باید مستحکم داشته باشیم. ولی یک عاملی است که وحدت در جامعه را به وجود می آورد و باعث عزتمندی می‌شود. نباید گرفتار قیل و قال‌های سیاسی شویم. باید طریقی که باعث بصیرت می‌شود و از نصوص اسلامی است را بیاموزیم.