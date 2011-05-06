تیم کاسپین قزوین مغلوب راه و ترابری قم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم بسکتبال راه و ترابری قم بدنبال کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور غروب پنج‌شنبه توانست در دور رفت در برابر تیم کاسپین قزوین با نتیجه 72 بر 64 به پیروزی دست یابد.



رضا جوادی سرداور ، اصغر قاسمیان داور اول ، رضا آذر افزا داور دوم و هوشنگ قائم خواه ناظر بازی دیدار دو تیم بسکتبال راه و ترابری قم و کاسپین قزوین بودند.



دیدار دو تیم بسکتبال راه و ترابری قم و کاسپین قزوین برای کسب مقام پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور ساعت 17 پنجشنبه در سالن بسکتبال شهید بابایی قزوین برگزار شد.



تیم راه وترابری قم بازی نخست خود را در برابر کاسپین قزوین در 27 دی ماه با نتیجه 84 بر 81 در وقت اضافه دوم در سالن بسکتبال شهید بابایی قزوین به پیروزی رسید و همچنین دومین بازی خود را نیز در تاریخ 12 اسفند با نتیجه 88 بر 58 در سالن شهید حیدریان قم پیروز شد و با توجه به این نتایج در این بازی، تیم راه و ترابری قم در برابر کاسپین قزوین به پیروزی دست یافت.

