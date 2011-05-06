به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، "احمد داوداوغلو" گفت: بسیاری از شرکت کنندگان در گروه تماس لیبی از نقشه راه ترکیه برای صلح استقبال کرده و آن را "کاربردی ترین و صحیح ترین طرح" دانستند.

داود اوغلو که پس از شرکت در نشست ائتلاف مورد حمایت ناتو علیه معمر قذافی در پایتخت ایتالیا در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: ترکیه هفته گذشته نکات مهم طرح خود را با طرف ها در نشست گروه تماس در دوحه در میان گذشته و جزئیات طرح را هم با جامعه بین المللی در میان می گذارد و توافق معینی در این باره وجود دارد.

روز گذشته نشستی در رم با شرکت وزرای خارجه گروه تماس لیبی از جمله فرانسه، انگلیس، آمریکا، استرالیا، قطر و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل برگزار گردید.

داود اوغلو با اعلام اینکه کشورش پیشتر جزئیات طرح را با مقام های دولت قذافی و انقلابیون در میان گذاشته، افزود: نقشه راه شورای ملی انتقالی لیبی خیلی شبیه به نقشه راه ترکیه است و به این دلیل ما به تلاش های خود در زمینه این نقشه راه ادامه خواهیم داد.

این مقام ترک گفت که گروه تصمیم گرفته تا هفته آینده در امارات متحده عربی و سپس در ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو نشستی برگزار کند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین این اتهامات مربوط به اینکه "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور با درخواست از معمر قذافی برای برکناری در واقع موضع این کشور را تغییر داده رد کرد و گفت که "آنکارا خواستار دموکراسی در این کشور آفریقای شمالی است". وی همچنین در نظر گرفتن بحث زمان بندی در این باره را هم مهم دانست.

گفتنی است هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز پیش از نشست روز گذشته با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد و طرف آمریکایی طی این نشست حمایت کشورش را از نقشه راه ترکیه اعلام و اضافه کرد که واشنکتن در خصوص لیبی همکاری نزدیکی خواهد کرد.

محورهای نقشه راه ترکیه

گفتنی است پس از بروز بحران درلیبی میانجیگران بین المللی وارد عمل شده و تاکنون راه هایی را برای حل این بحران ارائه کرده اند. از جمله این میانجیگرها ترکیه و اتحادیه آفریقا هستند که هر دو نقشه راهی را برای این موضوع پیشنهاد داده اند.

نقشه راه ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان پیشنهاد شده است. وی با تاکید بر لزوم حراست از تمامیت ارضی لیبی اعلام داشت مردم لیبی بایستی اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ نمایند.

اردوغان با اشاره به اینکه در مورد آینده لیبی در حال بررسی یک نقشه راه هستند، رئوس اصلی نقشه راه پیشنهادی ترکیه را بدین شرح اعلام نمود:

۱) آتش بس فوری و پایان دادن به محدودیتهای نظامی نیروهای وابسته به معمر قذافی در برخی از شهرها و خروج آنها از این شهرها.



۲) تشکیل مناطق امن برای تامین جریان بدون وقفه کمکهای بشر دوستانه بدون اعمال کوچکترین تبعیضی.



۳) آغاز فوری یک روند تغییر و تحول پرشمول با توجه به منافع مشروع مردم لیبی.