دکتر محمدباقر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مادامی که بودجه به تصویب نهایی مجلس نرسیده است نمی توان درباره آثار تورمی آن اظهار نظر کرد اما در مجموع می توان گفت که این بودجه با توجه به افزایش چشمگیری که داشته حالت انبساطی دارد و به طور طبیعی بودجه انبساطی، نقش تورمی خواهد داشت.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بودجه، میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور را نشان می دهد، افزایش 47 درصدی بودجه امسال نسبت به بودجه سال 89 را یادآور شد و گفت: دلیل افزایش قابل توجه حجم بودجه، مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.

وی ارائه تحلیل در این خصوص را نیز موکول به تصمیم نهایی نمایندگان دانست و افزود: باید منتظر تصویب نهایی مجلس ماند زیرا در لایحه پیشنهادی سال گذشته، دولت رقم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما مجلس این رقم را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

این اقتصاددان اضافه کرد: به نظر می رسد دولت در برخی موارد مایل است با سرعت بیشتری قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند که مغایر با قانون مصوب مجلس است زیرا بر اساس مصوبه نمایندگان، باید یارانه ها طی پنج سال هدفمند شوند.

وی درباره ارزیابی خود از میزان تحقق بودجه امسال اظهار داشت: هزینه های پیش بینی شده به راحتی محقق خواهد شد ولی موضوع اصلی، درآمدهای پیش بینی شده است.

معاون سابق آموزشی دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه اگر بودجه به صورت واقعی به تصویب نهایی نمایندگان برسد تا حد زیادی قابل تحقق است، خاطرنشان کرد: منابع درآمدی کشور باید بررسی شود تا معین گردد چه میزان از درآمدها از محل مالیات، چه میزان از درآمدهای هدفمندی یارانه ها، چه میزان از منابع نفت و چه میزان از سایر منابع تامین خواهد شد.

کسری بودجه، دیگر طبیعی شده است!

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که چقدر احتمال دارد بودجه امسال با کسری مواجه شود، افزود: کسری بودجه طی سال های گذشته به امری عادی تبدیل شده است.

وی با تبیین جنبه ظاهری کسری بودجه، هزینه کرد از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت را نوعی کسری بودجه دانست و اضافه کرد: مطابق برنامه پنجم توسعه باید دولت حداکثر تا پایان سال 93 درآمد حاصل از فروش نفت را کنار گذاشته و کشور را با مالیات اداره کند که به مفهوم قطع ارتباط بودجه با نفت است.

بودجه 90 در مسیر قطع وابستگی به نفت نیست

این اقتصادان گفت: حرکت در مسیر قطع وابستگی به درآمد نفت باید خود را در بودجه های سالانه نشان دهد که البته در بودجه سال 90 ملموس نیست.

وی هشدار داد: اگر وابستگی به نفت کاهش نیابد کشورمان در آینده با مشکلات غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد زیرا منابع نفت محدود بوده و هر سال استفاده داخلی از نفت و مشتقات نفتی افزایش یافته و صادرات کمتر می شود.

ساختار دولت، هزینه خوار است

رئیس سابق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، افزایش هزینه های دولت با توجه به ساختار و تشکیلات زاید را از دیگر مشکلاتی خواند که بر بودجه سال جاری سایه افکنده است.

وی با بیان اینکه در دنیا کشور نادری وجود دارد که بودجه دولتش فراتر از درآمد ملی باشد، توضیح داد: به نظر می رسد ساختار دولت در کشورمان با مشکل مزمنی به نام ساختار ناکارآمد و فربه مواجه است و مادامی که دولت کوچک نشده تخصیص اعتبار هنگفت برای این ساختار غیراصولی اجتناب ناپذیر است.

این دکترای اقتصاد و توسعه از کشور استرالیا، تشکیلات فعلی دولت را "تشکیلاتی هزینه خوار" دانست و گفت: تعداد کارکنان بخش عمومی جامعه که در سال 1355، یک میلیون و 700 هزار نفر بوده 30 سال بعد در سال 85 سه برابر شده؛ این درحالیست که جمعیت ایران تنها افزایش دو برابری را تجربه کرد.

وی این افزایش غیرمتعارف بدنه دولت را نشان بزرگ شدن دولت طی سال های گذشت معرفی و تصریح کرد:تشکیلات دولت تا وقتی بزرگ است باید همواره برای آن خرج کرد و این با سیاست های اصل 44 قانون اساسی که کوچک سازی دولت را موردتاکید قرا رداده مغایرت می کند.

این اقتصاددان یکی از پیامدهای بزرگ بودن حجم دولت را دخالت بسیار بیشتر قوه مجریه در اقتصاد دانست و با بیان اینکه این دخالت اکنون بیش از 75 درصد است، افزود: بر اساس سیاست های اصل 44 باید دخالت دولت در اقتصاد ملی به 20 درصد برسد.

وی این مهم را در صورت کوچک شدن دولت قابل تحقق خواند و اظهار داشت: اکنون دولت تشکیلات اضافه بر نیاز و پرسنل مازاد فراوانی دارد که کارآمد نیستند ولی هزینه خوارند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت مادامی که به مرحله قابل قبولی از کوچک سازی بدنه اش نرسیده است نمی توان به قطع وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت امیدوار بود.