تکواندوی ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگروه تیم ملی تکواندوی کشورمان که با غلبه بر حریفانی از جامائیکا، چین، روسیه و اسپانیا راهی دیدار پایانی شده بود، در فینال بیستمین دوره مسابقات جهانی نماینده کره جنوبی را نیز شکست داد و موفق به کسب سومین مدال طلای تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات شد.

در پایان هم تیم ملی کشورمان موفق شد با کسب بیشترین امتیاز، سه مدال طلا، یک نقره و دو برنز برای اولین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان عنوان قهرمانی را کسب کند.

تاکنون تنها کره جنوبی در 19 دوره گذشته عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.