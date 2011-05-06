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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

با طلای کرمی /

تکواندوی ایران قهرمان جهان شد

تکواندوی ایران قهرمان جهان شد

ملی پوشان تکواندی ایران برای نخستین بار در رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگروه تیم ملی تکواندوی کشورمان که با غلبه بر حریفانی از جامائیکا، چین، روسیه و اسپانیا راهی دیدار پایانی شده بود، در فینال بیستمین دوره مسابقات جهانی نماینده کره جنوبی را نیز شکست داد و موفق به کسب سومین مدال طلای تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات شد.

در پایان هم تیم ملی کشورمان موفق شد با کسب بیشترین امتیاز، سه مدال طلا، یک نقره و دو برنز برای اولین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان عنوان قهرمانی را کسب کند.

تاکنون تنها کره جنوبی در 19 دوره گذشته عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.

کد مطلب 1305919

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