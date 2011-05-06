به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعتراض مدیر انتشارت تیمورزاده به متراژ غرفه‌اش، حاشیه‌های زیادی در این‌باره ایجاد شد که در نهایت به نگارش نامه سرگشاده این ناشر به دست‌اندرکاران نمایشگاه و رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبری و دفتر ریاست جمهوری منجر شد که به گفته فرهاد تیمورزاده، هنوز این نامه از سوی بهمن درّی رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پاسخ داده نشده است.

اما دیروز درّی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به رسانه‌ها و نه در پاسخ رسمی به نامه مدیر نشر تیمورزاده، درباره این ناشر و چگونگی برخورد با آن گفته بود که "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ناشر زیاده‌خواه برخورد می‌کند". وی همچنین تاکید کرده بود که لازم است تمام انتشاراتی‌ها بر اساس ضوابط، آثار سه ساله اخیر خود را در نمایشگاه عرضه کنند، اما این انتشارات (تیمورزاده) درصدد بود تا آثار 6 ساله خود را در غرفه به معرض نمایش گذارد که با مخالفت ما روبه‌رو شد.

وی این اقدام را مخالف ضوابط نمایشگاه عنوان و اشاره کرده بود: "کسی که خلاف جریان آب حرکت کند با آن برخورد می شود و غرفه این ناشر را در بخش ناشران دانشگاهی تعطیل کرده‌ایم، اما غرفه‌های دیگر آن یعنی بخش عمومی و کودک همچنان فعال است." به گفته درّی پرونده ناشران متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ارائه می‌شود تا تصمیم گیری‌های لازم در این مورد صورت گیرد.

پس از اظهارنظر رئیس نمایشگاه، باردیگر از فرهاد تیمورزاده سئوال کردیم که سرنوشت غرفه این انتشارات در بخش دانشگاهی چگونه است که وی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر یک نفر را مقابل در ورودی و یک نفر را مقابل راه خروجی غرفه گذاشته‌اند و غرفه با وجود مراجعه علاقه‌مندان به کتاب‌های آموزشی ـ پزشکی که تعداد قابل توجهی از آنها از شهرستان آمده‌اند، امکان خدمات‌دهی ندارد.

وی ادامه داد: نامه‌ای که به دست‌اندرکاران نمایشگاه نوشته‌ام و در اختیار وزیر ارشاد هم هست، هنوز پاسخ داده نشده است. تعطیلی غرفه ما آن هم پیش از آغاز فعالیت (یک روز پیش از آغاز نمایشگاه با نقل قول شفاهی از بهمن درّی از آماده سازی و بازگشایی غرفه ممانعت ایجاد شد) خارج از آیین نامه مصوب نمایشگاه است و از آنجا که تحدید فعالیت فرهنگی است، غیرقانونی نیز هست.

مدیر نشر تیمورزاده درباره آیین‌نامه نمایشگاه توضیح داد: اگر ناشری تخلف کند، ابتدا باید کمیته‌ای به این مساله رسیدگی کند و در آیین‌نامه‌ای که زمان ثبت نام در نمایشگاه امضا کرده‌ایم، آمده است که در صورت گزارش تخلف، این کمیته همان روز تشکیل جلسه می‌دهد که اعضای آن را مدیر کمیته ناشران داخلی، نماینده کمیته حراست، مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران هرمان بخش تشکیل می‌دهند.

این ناشر افزود: ابتدا باید به متخلف اخطار کتبی داده شود که در مورد ما این کمیته تشکیل نشده و هنوز هم اخطار کتبی به دست ما نرسیده است. پس از اخطار کتبی و ادامه تخلف، غرفه یک روز یا بیشتر تعطیل می شود و در نهایت محرومیت از شرکت در نمایشگاه سال آینده در دستور کار قرار می گیرد.

تیمورزاده تاکید کرد: تا این لحظه هیچ اخطار کتبی به من یا جانشینم در نمایشگاه کتاب تحویل داده نشده و ما برگه‌ای را امضا نکرده‌ایم. همه پیام‌ها جنبه شفاهی داشته و حتی پیغام آورده‌اند که باید از رئیس نمایشگاه عذرخواهی کنم؛ در حالی که روند قانونی این است که همه چیز مکتوب باشد و پاسخ نامه من داده شود یا اینکه اخطار کتبی بدهند. گرچه برای من جای سئوال دارد غرفه‌ای که اصلا باز نشده است، چطور تخلف کرده و آیا این قصاص قبل از جنایت نیست؟

وی اضافه کرد: در گفتگوی آقای درّی با رسانه‌ها مطرح شده که با ناشر زیاده خواه برخورد می‌شود. این غرفه برای مردم و ارائه خدمات فرهنگی به آنهاست و حرفم این بوده که چنین فضای کوچکی برای حضور مردم کافی نیست و چیزی از این متراژ در جیب من نمی‌رفت. آیا اسم این زیاده خواهی است؟ به علاوه اینکه هرقدر متراژ بیشتری در اختیار ما بگذارند، پول بیش‌تری می‌گیرند.

مدیر نشر تیمورزاده درباره بخش دیگر صحبت‌های رئیس نمایشگاه مبنی بر ارائه کتاب‌های 6 سال اخیر این ناشر در نمایشگاه توضیح داد: در بند سوم ماده یک آیین‌نامه انضباطی درباره کتاب‌هایی که عرضه آنها در نمایشگاه کتاب ممنوع است، نوشته شده که در بند "د" توضیح می‌دهد کتاب‌ها باید از سال 85 تاکنون منتشر شده باشد که اگر امسال سال 90 باشد می‌شود آثاری که در 5 سال اخیر منتشر شده‌اند.

این فعال امور نشر اضافه کرد: ما هیچ کتابی که در این فاصله زمانی نباشد، عرضه نمی‌کردیم. گرچه اصلاً غرفه ما افتتاح نشد که مسئولان نظارتی بخواهند بررسی کنند که ما از این قانون تخلف کرده‌ایم یا خیر؟ و نمی‌دانیم آقای درّی 6 سال را از کجای آیین‌نامه استخراج کرده‌اند؟

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر غرفه نشر تیمورزاده در بخش دانشگاهی تعطیل است، عنوان کرد: گرچه این اتفاق فراقانونی و بدون اخطار کتبی است، ولی ما سعی داریم با آرامش با قضیه روبه‌رو شویم تا نظم نمایشگاه و آرامش مراجعه‌کنندگان مختل نشود.

تیمورزاده در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت غرفه تیمورزاده در بخش کودک و نوجوان هم با اخلال روبه رو شده است، بیان کرد: آن غرفه فعال است، ولی ایرادهایی به سال انتشار کتاب‌هایمان و اینکه چرا سالنامه عرضه می‌کنیم، گرفته‌اند که توضیح دادیم این دسته از کتاب‌ها و سالنامه‌ها برای هدیه دادن به افرادی است که از ما خرید می‌کنند و چنین رویه‌ای در دیگر غرفه‌ها نیز کم و بیش وجود دارد.

این ناشر در پایان گفت: انتشارات تیمورزاده به طور متوسط سالی 200 عنوان کتاب منتشر می‌کند و تاکنون بیش از 2600 عنوان اثر از آغاز فعالیتمان چاپ کرده‌ایم و آثار ما در نمایشگاه امسال نزدیک به هزار عنوان بود که اکثریت آن، آثار چاپ اولی است.