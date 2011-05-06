به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آمل که پنجشنبه شب با حضور نماینده فرماندار این شهرستان در سالن اجتماعات شورای شهر برگزار شد،علی قاسمی با کسب اکثریت آرا، به عنوان رئیس پنجمین سال از دوره سوم شهر اسلامی شهر آمل انتخاب شد.

برای ریاست شورا، علی قاسمی و سیدعمادحسینی نایب رئیس شورا نامزد شده بودند که اعضای شورا با آرای داخلی به علی قاسمی، به عنوان رئیس جدید شورا رای دادند.

در این انتخابات قدرت‌الله نائیج ‌نژاد، به عنوان نایب رئیس، محمدحسن روحی خزانه‌‌دار و سید قاسم حامدی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر آمل برگزیده شدند.

سید عماد حسینی، به عنوان رئیس کمیسیون برنامه ‌ریزی ‌نظارت و مشارکت‌های مردمی، محمد حسن روحی، رئیس کمیسیون اجتماعی و ورزشی، سید قاسم حامدی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و قدرت‌الله نائیج‌ نژاد، به عنوان رئیس کمیسیون فنی انتخاب شدند.

سید محمد پژومان که از سال اول دوره سوم شورا به مدت چهارسال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر آمل بود، در دوره پنج ساله سوم کاندیدا نشد، از زحمات وی در این سمت قدردانی شد.

در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر آمل، هفت نفر با رای مردم به ساختمان سه طبقه شورای اسلامی این شهر در بلوار آزادگان معرفی شدند.

شهر آمل حدود 230 هزار نفرجمعیت دارد.