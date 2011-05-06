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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

قضاء در هفته‌ای که گذشت/

سرنوشت بدهکاران بانکی/ جنجالی های هفته از زبان دادستان

سرنوشت بدهکاران بانکی/ جنجالی های هفته از زبان دادستان

پاسخ دادستان تهران به پرسشهای خبرنگاران، جدیدترین واکنش دستگاه قضا به تخلف دولت در تشکیل ندادن وزارت ورزش و جوانان و اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری در مورد سلامت اداری در دستگاهها را در گزارش قضائی این هفته مهر بخوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در مورد بدهکاران بانکی اعلام کرد: حدود 20 نفر آنها مشکلات‌شان حل شده و روند طی شده و در مورد تعدادی دیگر از آنها تلاش شده مشکل حل شود و اگر حل نشد اسم آنها اعلام می‌شود.

پرونده تخلف دولت روی میز دادستان / دیوان بگوید تغییر ساعت کاری قانونی است می گوییم چشم

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان گفت: در تاریخ 12 دیماه سال گذشته قرار بود وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود اما ما یک ارفاق کردیم و بر این اساس، 12 اسفندماه آخرین مهلت تشکیل این وزارت بود؛ لذا بعد از 12 اسفند، تمام اقدامات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان غیرقانونی بوده و موجب تعقیب است. از این جهت سازمان بازرسی گزارشاتی را برای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظریم تا این مراجع به تخلفات رسیدگی کنند.
 
وی با اشاره به مصوبه کاهش ساعات اداری در تهران نیز اظهار کرد: سازمان بازرسی همانند مجلس این تصمیم را قانونی نمی‌داند و برهمین اساس به دیوان عدالت اداری گزارشاتی را ارسال کرده اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نظر نرسیده است که این موضوع مغایر با قانون است. البته هنوز نظر قطعی به ما ابلاغ نشده است اما چیزی که مشخص است، هرچه دیوان به ما ابلاغ کند لازم‌الاجرا می‌دانیم زیرا باید به قانون احترام گذاشت. با این وجود ما در مجموع مثل مجلس معتقدیم که این تصمیم دولت قانونی نیست.
 
12پرسش خبرنگاران از دادستان

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه معرفی خانم فرحناز خسرو شاهی رئیس دفتر امورزنان و اطفال دادستانی تهران به 12 پرسش خبرنگاران پاسخ داد:
 
 
ردیف پرسش خبرنگاران پاسخ دادستان تهران
1

آخرین وضعیت پرونده امیر قرایی

{ امیرقرایی یکی از برگزیدگان مسابقه قویترین مردان ایران است که بنا به گفته  شاهدان عینی وی همراه با برادرانش بر سر سه میلیون تومان جوانی را با شمشیر سامورایی به قتل رسانده اند.}

 امیر و صادق قرائی قاتلان واقعی پرونده نیستند ولی قاتل اصلی هنوز فراری است و خود را معرفی نکرده و تا زمانی که خود را معرفی نکند برادران در بازداشت می مانند.
2

 آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

{فائزه هاشمی در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان بیگانه به مسئولین نظام توهین کرده است.}

  این پرونده با توجه به اظهارات اخیرش در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه ایجاد شده و هم اکنون در حال بررسی است.
4

 آخرین وضعیت پرونده قتل پسر و عروس شهید هاشمی

{سید مرتضی هاشمی فرزند شهید سید مجتبی هاشمی فرمانده جنگ های نامنظم همراه با همسرش عصر روز یکشنبه اول آذرماه سال 88 به قتل رسید. به نحوی که سر هر دو مقتول از تن جدا شده بود.}

  پرونده با قرار کیفرخواست به دادگاه رفته است.
5

 آخرین وضعیت پرونده قتل دکتر سهرابی و دکتر سودبخش

{اواخر شهریورماه سال جاری دکتر سرابی متخصص قلب و استاد دانشگاه در مقابل مطب خود با شلیک گلوله به قتل رسید  در حالی که دو روز پیش از این حادثه، دکتر سودبخش دیگر پزشک متخصص نیز با همین شیوه به قتل رسیده بود اما متهمان دو پرونده ارتباطی با یکدیگر نداشتند.}

  پرونده دکتر سرابی برای حکم نهایی به دیوان عالی و پرونده دکتر سودبخش بدون سرنخ همچنان مفتوح است.
6

 آخرین وضعیت پرونده قتل در شهرک ژاندارمری

{در این پرونده یک خانمی با فرد دیگری پدر همسرش را به داخل چاهی واقع در شهرک ژاندارمری تهران انداخته است}

 قاتل دستگیر شد
7

 آخرین وضعیت جسد مثله شده در سطل زباله

{ساعت 17 روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه سال جاری مشاهده یک جسد مثله ‌شده‌ در سطل زباله‌ای در خیابان ترکمنستان تهران به پلیس گزارش شد که متعلق به مردی  حدودا 35 تا 40 ساله بوده است.}

  این جسد متعلق به یک افغانی بوده که هنوز هویت آن مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد.
8

 شاکیان مداحان تهرانی خودشان هم مجرمند

{خبرنگاران از داستان تهران سوال کردند که شما درحالی با شکایت برخی افراد برای دو مداح تهرانی پرونده تشکیل دادید که یکی از شاکیان پرونده در مورد پیامبران و ائمه اظهار نظر کرده است ولی با او برخوردی انجام نشده است}

  ما را با دولت در نیاندازید! اما اگر احساس کنیم جرمی واقع شده است وارد می شویم. در مورد دو مداح تهرانی هم طرح شکایت انجام شد ولی مدعی العموم شکایتی نکرد و باید اجازه داد تا دادستانی در حوزه‌های فکری و عقیده‌ای افراد ورود پیدا نکند مگر اینکه مسئله بزرگی عنوان شده باشد.
9

 در مورد پرونده تماشاچیان دستگیر شده در بازی فوتبال تیمهای پرسپولیس و الاتحاد عربستان

{در حاشیه بازی فوتبال پیروزی تهران با الاتحاد عربستان گروهی از تماشاگران  شعارهایی بر علیه اقدامات اخیر دولت عربستان در بحرین وبه  قصد حمایت از مردم بحرین سر دادند که دستگیر شدند}

 عده‌ای که شعار داده بودند آزاد شدند ولی تعدادی از آنها حامل مواد مخدر بودند که هنوز در بازداشت هستند. آنهایی هم که در جریان بازی شعارهایی در مورد اتفاقات منطقه سر دادند  آزاد شدند.
10

 آیا مدیرعامل خبرگزاری ایرنا دفاعیات خود را ارائه کرد؟

{در تب و تاب خبر استعفای وزیر اطلاعات و انتشار خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب با پذیرفتن این استعفا و توصیه ایشان به بازگشت حجت الاسلام حیدر مصلحی  به کابینه، خبرگزاری ایرنا اخبار منتشره به نقل از دفتر رهبری را کذب و بر خبر استعفای وزیر اطلاعات پا فشاری کرد}

  وی در مطلبی بعد از اظهارات سخنگو در رسانه‌ها اعلام کرد که من مهلتی نخواستم به همین دلیل دوباره به دادسرا احضار شد و آخرین دفاعیات وی را شنیدیم و ثبت کردیم.
11

 آخرین وضعیت پرونده ماموران متخلف در حادثه میدان کاج

{در حادثه قتلی که در حضور شهروندان و ماموران نیروی انتظامی در میدان کاج سعادت آباد تهران رخ داد ماموران نیروی انتظامی متهم به سهل انگاری در جریان متوقف کردن قاتل چاقو به دست هستند}

  پرونده ماموران انتظامی در دادسرای نظامی است و به ما ربطی ندارد
12

 آخرین وضعیت دکتر علی اکبری استاد انرژی درمانی

{در مورد این پرونده ناجا اعلام کرد:علی اکبری معروف به استاد و دکتر علی اکبری که تابعیت ایرانی و فرانسوی و اصالت ایرانی دارد، با راه‌اندازی چند دفتر در شمال و شمال غرب تهران، ادعای انرژی درمانی کرده و چند سال تحت عنوان «دکتر» از مراجعه‌کنندگان، وجوهی دریافت کرده بود. گفته می‌شود این متهم که تنها مدرک دیپلم دارد، در کشور فرانسه نیز اقدام به راه‌اندازی دفتر انرژی درمانی کرده است. که با شکایت چند شاکی، دستگیر و به معاونت اطلاعات پلیس تهران بزرگ منتقل شد.}

  هفته آینده محاکمه این فرد انجام می‌شود.
13

 آخرین وضعیت پرونده سرقت مجسمه‌های پایتخت

{یکسال قبل وقتی شهروندان تهرانی از خواب بیدار شدند با حیرت دیدند که 10 مجسمه پایتخت سر جای خود نیستند و از پایه جداشده اند که از جمله آنها سرقت مجسمه شهریار، ستارخان و باقرخان اشاره بود بات این حال هنوز پلیس و دادستانی متهمان این سرقتهای زنجیره ای را دستگیر نکرده اند. }

 تا امروز سرنخی پیدا نشده است. خبرنگاران بروند از پلیس سئوال کنند که چرا تحقیقات‌شان کامل نیست و چرا این پرونده همچنان مجهول بوده و به دادسرا ارایه نشده است.
 
 
همچنین دادستان تهران در مورد اظهارات اخیر وزیر بهداشت در مورد غیرواقعی بودن رهاکردن بیماران در تهران گفت: بگذارید دادستان در این مورد اظهار نظر کند. جعفری دولت آبادی در مورد پرونده سرقت از عابربانکهای بانک ملی پاسخی نداد و گفت اطلاعی ندارم ولی از بازداشت پدر و مادر کودک آزار (هانیه) خبرداد.
 
سلامت اداری با نصب پلاکارد محقق نمی شود
 
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشته است: سلامت اداری با شعار، تابلو و پلاکارد رقم نخواهد خورد؛ بلکه تنها راهکار دست یافتن به سلامت اداری عمل به قانون است؛ لذا همه کسانی که دست‌اندرکار نظام اداری هستند باید احترام به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند. 
 
خودداری از بازداشت و زندانی کردن افراد با جرم سبک

اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور با بیان اینکه بازداشت افرادی که اتهامات سنگینی متوجه آنها نیست، ضرورتی ندارد، گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه بر این است که در برخورد با اشرار و اراذل و تمامی کسانی که موجب از بین رفتن آرامش و امنیت مردم در جامعه می‌شوند، قاطع و با صلابت عمل شود و در رابطه با افرادی که جرم سنگینی انجام نداده‌اند، تا حد امکان از صدور احکام بازداشت و زندان خودداری شود. 
 
 
 
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گزارش از سید هادی کسایی زاده
کد مطلب 1305928

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