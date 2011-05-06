سرنوشت بدهکاران بانکی/ جنجالی های هفته از زبان دادستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در مورد بدهکاران بانکی اعلام کرد: حدود 20 نفر آنها مشکلات‌شان حل شده و روند طی شده و در مورد تعدادی دیگر از آنها تلاش شده مشکل حل شود و اگر حل نشد اسم آنها اعلام می‌شود.

پرونده تخلف دولت روی میز دادستان / دیوان بگوید تغییر ساعت کاری قانونی است می گوییم چشم





حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان گفت: در تاریخ 12 دیماه سال گذشته قرار بود وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود اما ما یک ارفاق کردیم و بر این اساس، 12 اسفندماه آخرین مهلت تشکیل این وزارت بود؛ لذا بعد از 12 اسفند، تمام اقدامات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان غیرقانونی بوده و موجب تعقیب است. از این جهت سازمان بازرسی گزارشاتی را برای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظریم تا این مراجع به تخلفات رسیدگی کنند.

وی با اشاره به مصوبه کاهش ساعات اداری در تهران نیز اظهار کرد: سازمان بازرسی همانند مجلس این تصمیم را قانونی نمی‌داند و برهمین اساس به دیوان عدالت اداری گزارشاتی را ارسال کرده اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نظر نرسیده است که این موضوع مغایر با قانون است. البته هنوز نظر قطعی به ما ابلاغ نشده است اما چیزی که مشخص است، هرچه دیوان به ما ابلاغ کند لازم‌الاجرا می‌دانیم زیرا باید به قانون احترام گذاشت. با این وجود ما در مجموع مثل مجلس معتقدیم که این تصمیم دولت قانونی نیست.

