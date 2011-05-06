به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های "گفت و گوهایی درباره شکسپیر" با ترجمه رضا سرور ، "جستارهایی در هنر نمایش " تالیف یدالله آقا عباسی، "در گشوده" به قلم پیتر بروک و ترجمه بهرنگ فرهنگ دوست، "با نمایش و نمایشنامه نویسان " ترجمه یدالله آقا عباسی، " دراماتورژی و اجرا " ترجمه پرستو محبی و محمد جعفر یوسفیان و "مبانی و معیار های تئاتر پتاگوژی " تالیف دکتر رحمت امینی، عناوین کتاب هایی هستند که به کوشش بخش پژوهش و انتشارات چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران همزمان با برگزاری جشنواره منتشر خواهد شد.

گفتنی است، چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به کوشش اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و به دبیری سید جواد روشن از 24 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.